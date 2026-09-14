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Galatasaray'a Sevindiren Haber: Osimhen Trabzonspor Maçına Yetişebilir

Galatasaray'a Sevindiren Haber: Osimhen Trabzonspor Maçına Yetişebilir

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 17:06
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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 4 Eylül'de İstanbul Başakşehir deplasmanında sağ adduktor kas grubunda orta düzeyde bir zorlanma yaşamış, yapılan MR'da ayrıca kanama da tespit edilmişti. Yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın durumu, Galatasaray'ın 19 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesinde merakla takip ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i bu kritik maça yetiştirmek istediklerini ama ağrıları sürerse ya da son kontroller olumsuz gelirse riske girmeyeceklerini söylemişti. Spor gündemine düşen yeni bir iddiaya göre Osimhen'in şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında forma giyebileceği öne sürüldü.

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Sakatlık Başakşehir Deplasmanında Yaşanmıştı: MR'da Kanama da Tespit Edildi

Sakatlık Başakşehir Deplasmanında Yaşanmıştı: MR'da Kanama da Tespit Edildi

Osimhen, Galatasaray'ın İstanbul Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçta ilk 11'de sahaya çıkmış ve ilk yarıda golünü atmıştı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sağ kasık bölgesinde rahatsızlık hisseden Nijeryalı golcü, birkaç dakika oyunda kalmaya çalışsa da 30. dakika civarında devam edemeyeceğini teknik ekibe bildirdi ve yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre çekilen MR ve ileri tetkiklerde Osimhen'in sağ adduktor kas grubunda hem orta düzeyde bir zorlanma hem de kanama tespit edildi. Bu tablo, oyuncunun yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalabileceği anlamına geliyordu. Aynı maçta sakatlanan bir diğer isim Mario Lemina de benzer bir tedavi sürecinden geçiyor; iki oyuncu için de kulüp aynı temkinli protokolü uyguluyor.

Asıl Hedef Barcelona Maçı: Buruk Riske Girmeyecek

Asıl Hedef Barcelona Maçı: Buruk Riske Girmeyecek

Teknik direktör Okan Buruk, milli aranın ardından oynanacak Trabzonspor deplasmanına Osimhen'i yetiştirmek istediklerini ama son karar için oyuncunun günlük gidişatını bekleyeceklerini açıkladı. Buruk'un basına yansıyan sözlerine göre ağrılar sürerse ya da yapılacak son kontroller olumsuz sonuçlanırsa yıldız golcü bu maçta forma giymeyecek; kulübün asıl önceliği, Trabzonspor'un ardından oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona maçına Osimhen'i tam hazır götürmek.

Trabzonspor tarafında da hafta sakin geçmedi: Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğu için Pep Guardiola'nın menajeriyle bağlantılı bir isim gündeme gelirken, Karadeniz ekibi derbiye geçici bir yönetimle hazırlanıyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak; iddiaya göre Osimhen'e şans verilmesi halinde bu derbide forma giyebileceği öne sürülüyor. Bilgi kulüp tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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