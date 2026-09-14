Galatasaray'a Sevindiren Haber: Osimhen Trabzonspor Maçına Yetişebilir

Teknik direktör Okan Buruk, milli aranın ardından oynanacak Trabzonspor deplasmanına Osimhen'i yetiştirmek istediklerini ama son karar için oyuncunun günlük gidişatını bekleyeceklerini açıkladı. Buruk'un basına yansıyan sözlerine göre ağrılar sürerse ya da yapılacak son kontroller olumsuz sonuçlanırsa yıldız golcü bu maçta forma giymeyecek; kulübün asıl önceliği, Trabzonspor'un ardından oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona maçına Osimhen'i tam hazır götürmek.

Trabzonspor tarafında da hafta sakin geçmedi: Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğu için Pep Guardiola'nın menajeriyle bağlantılı bir isim gündeme gelirken, Karadeniz ekibi derbiye geçici bir yönetimle hazırlanıyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak; iddiaya göre Osimhen'e şans verilmesi halinde bu derbide forma giyebileceği öne sürülüyor. Bilgi kulüp tarafından resmi olarak doğrulanmadı.