Galatasaray'a Sevindiren Haber: Osimhen Trabzonspor Maçına Yetişebilir
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 4 Eylül'de İstanbul Başakşehir deplasmanında sağ adduktor kas grubunda orta düzeyde bir zorlanma yaşamış, yapılan MR'da ayrıca kanama da tespit edilmişti. Yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın durumu, Galatasaray'ın 19 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesinde merakla takip ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i bu kritik maça yetiştirmek istediklerini ama ağrıları sürerse ya da son kontroller olumsuz gelirse riske girmeyeceklerini söylemişti. Spor gündemine düşen yeni bir iddiaya göre Osimhen'in şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında forma giyebileceği öne sürüldü.
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