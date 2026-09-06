Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Haber

Trendyol Süper Lig'de 4. haftada Başakşehir ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip ve taraftarlar Osimhen'in sakatlığı sonrası gözlerini gelecek açıklamaya çevirmişti. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Osimhen'in forma giyme şansı bulup bulamayacağı merak ediliyordu.

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, 'Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi. Yağız Sabuncuoğlu ise Victor Osimhen'in 2-3 hafta sahalardan uzak olacağını açıkladı.