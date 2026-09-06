Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Haber
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçı öncesi kötü haber geldi. Victor Osimhen'in kritik maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.
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Süper Lig'de Başakşehir mücadelesinin ortasında sakatlık yaşayarak sahadan ayrılmak zorunda kalan Victor Osimhen'in sağlık durumu merak ediliyordu.
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