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Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Haber

Şampiyonlar Ligi Maçı Öncesi Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Haber

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 13:24
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçı öncesi kötü haber geldi. Victor Osimhen'in kritik maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

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Süper Lig'de Başakşehir mücadelesinin ortasında sakatlık yaşayarak sahadan ayrılmak zorunda kalan Victor Osimhen'in sağlık durumu merak ediliyordu.

Süper Lig'de Başakşehir mücadelesinin ortasında sakatlık yaşayarak sahadan ayrılmak zorunda kalan Victor Osimhen'in sağlık durumu merak ediliyordu.

Trendyol Süper Lig'de 4. haftada Başakşehir ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip ve taraftarlar Osimhen'in sakatlığı sonrası gözlerini gelecek açıklamaya çevirmişti. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Osimhen'in forma giyme şansı bulup bulamayacağı merak ediliyordu. 

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, 'Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi. Yağız Sabuncuoğlu ise Victor Osimhen'in 2-3 hafta sahalardan uzak olacağını açıkladı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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