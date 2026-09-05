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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Ardından Kerem Aktürkoğlu Sert Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Ardından Kerem Aktürkoğlu Sert Açıklamalarda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 23:03
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı derbinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, maçın hakemine yönelik sert ifadeler kullandı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun hakem yönetimine yönelik sözleri, derbinin ardından gündem yarattı.

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Kerem, "Güzel oynamadık" diyerek özeleştiri yaptı.

Kerem, "Güzel oynamadık" diyerek özeleştiri yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede alınan mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taraftarları önünde galibiyet hedeflediklerini belirten milli futbolcu, takım olarak beklentilerin altında kaldıklarını ifade etti.

'Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık.'

"Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.

"Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.

Süper Lig'de son haftalarda hakem kararlarının gündemin merkezine oturmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonunun tüm Türkiye tarafından görüldüğünü belirten Aktürkoğlu, hakemin pozisyonu görmediğini söylediğini ancak VAR'dan gelen bilginin de kendisini tatmin etmediğini ifade etti.

'Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride. Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.'

Hakemlerin gördükleri pozisyonlarda doğru karar vermesi gerektiğini vurgulayan Aktürkoğlu, takımının penaltı kazanması halinde karşılaşmanın farklı bir noktaya gidebileceğini söyledi. 

'Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla. Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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