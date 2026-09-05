Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Ardından Kerem Aktürkoğlu Sert Açıklamalarda Bulundu

Süper Lig'de son haftalarda hakem kararlarının gündemin merkezine oturmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonunun tüm Türkiye tarafından görüldüğünü belirten Aktürkoğlu, hakemin pozisyonu görmediğini söylediğini ancak VAR'dan gelen bilginin de kendisini tatmin etmediğini ifade etti.

'Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride. Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.'

Hakemlerin gördükleri pozisyonlarda doğru karar vermesi gerektiğini vurgulayan Aktürkoğlu, takımının penaltı kazanması halinde karşılaşmanın farklı bir noktaya gidebileceğini söyledi.

'Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla. Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!'