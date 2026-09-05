Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Ardından Kerem Aktürkoğlu Sert Açıklamalarda Bulundu
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı derbinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, maçın hakemine yönelik sert ifadeler kullandı.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun hakem yönetimine yönelik sözleri, derbinin ardından gündem yarattı.
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Kerem, "Güzel oynamadık" diyerek özeleştiri yaptı.
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"Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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