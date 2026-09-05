Beşiktaş'ta Günün Yıldızı Dusan Vlahovic Övgülere Orkun'u Överek Karşılık Verdi: "Messi Gibi..."
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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde de ağları havalandırarak gol serisini sürdürdü. Çorum karşısında attığı hat-trickle dikkatleri üzerine çeken Sırp santrfor, Kadıköy'deki derbide de siyah-beyazlıları öne geçiren golün sahibi oldu.
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İlk derbi ilk gol!
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"Orkun bir dünya yıldızı..."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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