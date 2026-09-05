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Beşiktaş'ta Günün Yıldızı Dusan Vlahovic Övgülere Orkun'u Överek Karşılık Verdi: "Messi Gibi..."

Beşiktaş'ta Günün Yıldızı Dusan Vlahovic Övgülere Orkun'u Överek Karşılık Verdi: "Messi Gibi..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 22:40
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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde de ağları havalandırarak gol serisini sürdürdü. Çorum karşısında attığı hat-trickle dikkatleri üzerine çeken Sırp santrfor, Kadıköy'deki derbide de siyah-beyazlıları öne geçiren golün sahibi oldu.

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İlk derbi ilk gol!

İlk derbi ilk gol!

Geçtiğimiz hafta ilk kez 11 başladığı maçta hat-trick yapan yıldız golcü, bu hafta da Fenerbahçe karşısında ilk derbisine çıktı ve ilk golünü attı.

Maç boyu mücadeleci futboluyla ön plana çıkan Vlahovic maç sonu da önemli açıklamalar yaptı. Orkun Kökçü için çok samimi ifadeler kullanan Vlahovic, teknik direktör Italiano'yu da unutmadı.

"Orkun bir dünya yıldızı..."

"Orkun bir dünya yıldızı..."

Dusan Vlahovic yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi: 

'İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Havalimanından tesislere kadar herkes nazik davranıyor. Bunun için teşekkür ediyorum. · 

Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım.

Vincenzo Italiano dünya klasında bir teknik direktör. Yaptığımız her şey, sahadaki tüm doğrular görünüyor. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Tekrar onunla çalışma şansına eriştiğim için çok şanslıyım'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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