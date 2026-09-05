Beşiktaş'ta Günün Yıldızı Dusan Vlahovic Övgülere Orkun'u Överek Karşılık Verdi: "Messi Gibi..."

Dusan Vlahovic yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

'İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Havalimanından tesislere kadar herkes nazik davranıyor. Bunun için teşekkür ediyorum. ·

Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım.

Vincenzo Italiano dünya klasında bir teknik direktör. Yaptığımız her şey, sahadaki tüm doğrular görünüyor. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Tekrar onunla çalışma şansına eriştiğim için çok şanslıyım'