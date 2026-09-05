Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Saha Karıştı: Skriniar ve Vlahovic Sakinleştirilemedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. İlk yarısında karşılıklı gollerin olduğu maçta 52. dakikada saha adeta karıştı. Skriniar ve Vlahovic'in kafa kafaya geldiği pozisyonda iki yıldız güçlükle sakinleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skriniar ve Vlahovic maç boyu karşı karşıya geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın