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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Saha Karıştı: Skriniar ve Vlahovic Sakinleştirilemedi

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Saha Karıştı: Skriniar ve Vlahovic Sakinleştirilemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 21:22
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Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. İlk yarısında karşılıklı gollerin olduğu maçta 52. dakikada saha adeta karıştı. Skriniar ve Vlahovic'in kafa kafaya geldiği pozisyonda iki yıldız güçlükle sakinleşti.

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Skriniar ve Vlahovic maç boyu karşı karşıya geldi.

Skriniar ve Vlahovic maç boyu karşı karşıya geldi.

İlk yarıda da birkaç pozisyonda gergin anlar yaşayan iki yıldız 52. dakikada yaşadıkları pozisyonda güçlükle sakinleştirildi. 

Topsuz alanda gelişen pozisyonda Vlahovic'in el beklediği pozisyona Skriniar tepki gösterdi. 

Vlahovic'in bu tepkiye aynı sertlikle karşılık vermesi sonucunda iki oyuncu maç içinde kafa kafaya geldi. Skriniar'ın müdahalesiyle yere düşen Vlahovic bir süre kalkamadı.

Maçı durduran Halil Umut Meler, VAR'dan da destek aldı. Önce Skriniar sarı kart gördü, ardından kalesini bırakıp gelen Ederson da sarı kart gördü. 

Halil Umut Meler son olarak Vlahovic'e sarı kart gösterdi ve maçı Beşiktaş'ın vuruşuyla başlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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