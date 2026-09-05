Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Saha Karıştı: Skriniar ve Vlahovic Sakinleştirilemedi

İlk yarıda da birkaç pozisyonda gergin anlar yaşayan iki yıldız 52. dakikada yaşadıkları pozisyonda güçlükle sakinleştirildi.

Topsuz alanda gelişen pozisyonda Vlahovic'in el beklediği pozisyona Skriniar tepki gösterdi.

Vlahovic'in bu tepkiye aynı sertlikle karşılık vermesi sonucunda iki oyuncu maç içinde kafa kafaya geldi. Skriniar'ın müdahalesiyle yere düşen Vlahovic bir süre kalkamadı.

Maçı durduran Halil Umut Meler, VAR'dan da destek aldı. Önce Skriniar sarı kart gördü, ardından kalesini bırakıp gelen Ederson da sarı kart gördü.

Halil Umut Meler son olarak Vlahovic'e sarı kart gösterdi ve maçı Beşiktaş'ın vuruşuyla başlattı.