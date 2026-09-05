Mehmet Akif Üstündağ'dan Zoran Terzic'e Sert Tepki: "Türkiye'de İş Aramasın"
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’ı set vermeden 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, tarihi başarıya bir adım daha yaklaşırken karşılaşma sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic’e yönelik sert açıklamaları da gündem oldu. Üstündağ, Terzic’in karşılaşma sırasında sergilediği tavra tepki göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Üstündağ'ın sert açıklamaları sosyal medyada da destek gördü.
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Üstündağ, "çok kırgınız" diyerek Terzic'i eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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