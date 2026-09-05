Mehmet Akif Üstündağ'dan Zoran Terzic'e Sert Tepki: "Türkiye'de İş Aramasın"

Üstündağ, Terzic'in karşılaşma sırasında sergilediği tavırları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

'Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip istekte, arzuda ve araya devreye sokmadığınız kimseler kalmayacak.

Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Sen bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın, diyorum. Çok kırgınız bu olmamalıydı'