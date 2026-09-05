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Mehmet Akif Üstündağ'dan Zoran Terzic'e Sert Tepki: "Türkiye'de İş Aramasın"

Mehmet Akif Üstündağ'dan Zoran Terzic'e Sert Tepki: "Türkiye'de İş Aramasın"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 19:40
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’ı set vermeden 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, tarihi başarıya bir adım daha yaklaşırken karşılaşma sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic’e yönelik sert açıklamaları da gündem oldu. Üstündağ, Terzic’in karşılaşma sırasında sergilediği tavra tepki göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Üstündağ'ın sert açıklamaları sosyal medyada da destek gördü.

Üstündağ, "çok kırgınız" diyerek Terzic'i eleştirdi.

Üstündağ, "çok kırgınız" diyerek Terzic'i eleştirdi.

Üstündağ, Terzic'in karşılaşma sırasında sergilediği tavırları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

'Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip istekte, arzuda ve araya devreye sokmadığınız kimseler kalmayacak.

Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Sen bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın, diyorum. Çok kırgınız bu olmamalıydı'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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