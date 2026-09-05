Filenin Sultanları, Yarı Finalde Sırbistan'a Set Bile Vermeden Finale Yükseldi

Maça 9-9'luk bir seriyle başlayan iki takımda farkı açan taraf Filenin Sultanları oldu.

Sette 14-10 ve 17-13 gibi farklara da ulaşan milliler seti 20-16'ya getirse de Sırbistan üst üste bulduğu sayılarla maçı 21-19'a taşıdı. Yine sahneye Vargas çıktı ve üst üste sayılarla takımımızı son bölüme 23-20 üstün girmesini sağladı. Eda Erdem'in bloku da seti 24-20 yaptı. Son noktayı ise Hande Baladın koydu, seti 25-20 kazandık.