article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları, Yarı Finalde Sırbistan'a Set Bile Vermeden Finale Yükseldi

Filenin Sultanları, Yarı Finalde Sırbistan'a Set Bile Vermeden Finale Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 17:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında oynadığı yarı finalde başından sonuna hakimiyeti elinden bırakmadı. İlk seti rahat alan A Milli Takım, ikinci ve üçüncü setlerde de farkı açarak rakibine hiçbir bölümde şans tanımadı. Maçı 3-0 kazanan Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk setteki rekabetten kazanarak çıktık.

İlk setteki rekabetten kazanarak çıktık.

Maça 9-9'luk bir seriyle başlayan iki takımda farkı açan taraf Filenin Sultanları oldu. 

Sette 14-10 ve 17-13 gibi farklara da ulaşan milliler seti 20-16'ya getirse de Sırbistan üst üste bulduğu sayılarla maçı 21-19'a taşıdı. Yine sahneye Vargas çıktı ve üst üste sayılarla takımımızı son bölüme 23-20 üstün girmesini sağladı. Eda Erdem'in bloku da seti 24-20 yaptı. Son noktayı ise Hande Baladın koydu, seti 25-20 kazandık.

Gergin başlayan sette kazanan değişmedi.

Gergin başlayan sette kazanan değişmedi.

İkinci setin başında rakip antrenör Zoran Terzic'in itirazı oyunun uzun süre durmasına neden oldu. Bu soğuma seti 10-5'e getirmemize engel olmadı ancak set ortasında skor 12-12'ye geldi. Bu dakikadan sonra kontrol tekrar bize geçti ve son bölüme 20-16 önde girdik. 

Eda Erdem'in üst üste iki tek ayak hücumuyla 21-16'ya gelen seti Vargas'ın ace sayısıyla 22-16'ya taşıdık. 

Son bölümü hatasız geçen milliler seti 25-19 kazandı ve maçı 2-0'a getirdi.

Sırbistan'a set vermedik.

Sırbistan'a set vermedik.

Üçüncü sete de çok iyi başladık ve setin henüz ilk bölümü tamamlanmadan Sırbistan iki mola hakkını da kullandı. 

Set ortası 12-6 üstünlüğümüzle geçilirken Sırbistan maça ortak olmakta zorlandı. Karşılıklı sayılar olsa da Sırbistan'ın basit hatası seti 17-10'a getirdi.

Takımımız bu sette ilk molasına 20-16'lık avantajla gitti. 

Vargas mola dönüşünde Sırbistan'ın üç sayılık serisini sonlandırarak farkı dörde çıkarmayı başardı: 21-17

Son bölüme 23-20 önde giren milliler seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
9
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın