Filenin Sultanları, Yarı Finalde Sırbistan'a Set Bile Vermeden Finale Yükseldi
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Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında oynadığı yarı finalde başından sonuna hakimiyeti elinden bırakmadı. İlk seti rahat alan A Milli Takım, ikinci ve üçüncü setlerde de farkı açarak rakibine hiçbir bölümde şans tanımadı. Maçı 3-0 kazanan Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
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İlk setteki rekabetten kazanarak çıktık.
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Gergin başlayan sette kazanan değişmedi.
Sırbistan'a set vermedik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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