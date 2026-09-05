Türkiye-Sırbistan Maçında İtiraz Uzayınca Salonda Gergin Anlar Yaşandı: Vargas'tan Saat Müdahalesi
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Türkiye-Sırbistan maçında Filenin Sultanları iyi bir setin ardından maçı 1-0'a getirdi. İkinci sete de iyi başlayan milliler 2-1 öne geçtikten sonra rakip antrenör Zoran Terzic'ten karara itiraz geldi. İtirazın uzaması ise ortamın gerilmesine neden oldu.
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Bu pozisyonun ardından itiraz uzayınca Terzic sarı kart gördü.
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Uzayan itiraza Vargas da müdahale etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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