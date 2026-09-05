Türkiye-Sırbistan Maçında İtiraz Uzayınca Salonda Gergin Anlar Yaşandı: Vargas'tan Saat Müdahalesi

Zoran Terzic uzun süre maçın hakemiyle tartıştı. Sarı kart da gören tecrübeli isimin itirazı uzayınca salon da gerilmeye başladı. Bu gerginliğin ardından Vargas da maçın hakemine uzayan itirazdan şikayet edercesine saatini gösterdi.

Terzic'in taktik amaçla bunu yaptığı düşünülse de millilerimiz hız kesmedi.