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Türkiye-Sırbistan Maçında İtiraz Uzayınca Salonda Gergin Anlar Yaşandı: Vargas'tan Saat Müdahalesi

Türkiye-Sırbistan Maçında İtiraz Uzayınca Salonda Gergin Anlar Yaşandı: Vargas'tan Saat Müdahalesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 16:51
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Türkiye-Sırbistan maçında Filenin Sultanları iyi bir setin ardından maçı 1-0'a getirdi. İkinci sete de iyi başlayan milliler 2-1 öne geçtikten sonra rakip antrenör Zoran Terzic'ten karara itiraz geldi. İtirazın uzaması ise ortamın gerilmesine neden oldu.

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Bu pozisyonun ardından itiraz uzayınca Terzic sarı kart gördü.

Uzayan itiraza Vargas da müdahale etti.

Uzayan itiraza Vargas da müdahale etti.

Zoran Terzic uzun süre maçın hakemiyle tartıştı. Sarı kart da gören tecrübeli isimin itirazı uzayınca salon da gerilmeye başladı. Bu gerginliğin ardından Vargas da maçın hakemine uzayan itirazdan şikayet edercesine saatini gösterdi. 

Terzic'in taktik amaçla bunu yaptığı düşünülse de millilerimiz hız kesmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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