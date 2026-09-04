Sezonun İlk Derbisi Fenerbahçe-Beşiktal Maçı İçin Yapay Zeka Tahminleri Belli Oldu
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Yapay zekaya sorduk, sezonun ilk derbisi için çarpıcı bir skor tahmininde bulundu.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın form durumunu, eksiklerini ve teknik direktörlerin geçmişini yapay zekaya sorduk. Üç farklı yapay zeka farklı yollardan da olsa benzer bir skora işaret etti.
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Claude: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
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ChatGPT: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Gemini: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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