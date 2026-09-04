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Sezonun İlk Derbisi Fenerbahçe-Beşiktal Maçı İçin Yapay Zeka Tahminleri Belli Oldu

Sezonun İlk Derbisi Fenerbahçe-Beşiktal Maçı İçin Yapay Zeka Tahminleri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 22:38
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Yapay zekaya sorduk, sezonun ilk derbisi için çarpıcı bir skor tahmininde bulundu.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın form durumunu, eksiklerini ve teknik direktörlerin geçmişini yapay zekaya sorduk. Üç farklı yapay zeka farklı yollardan da olsa benzer bir skora işaret etti.

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Claude: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Claude: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Bu akşam Kadıköy'de oynanacak sezonun ilk derbisi için tahminim 2-1 Fenerbahçe.

İsmail Kartal'ın kendi sahasındaki psikolojik üstünlüğü kullanması çok önemli.  kadroya dönmesi ve takımın genel derbi tecrübesi Fenerbahçe'yi hafif favori yapıyor.

Beşiktaş tarafında tablo daha farklı. Vincenzo Italiano ilk derbisine çıkıyor, Süper Lig için büyük maç tecrübesizliği bir risk. Ama Vlahovic'in Çorum'a attığı hat-trick sonrası geldiği özgüven ve iki takımın da lige 6'şar puanla neredeyse aynı formda girmiş olması maçı gerçekten açık hale getiriyor. İki tarafın da hücumda bu kadar güçlü olması gollü geçeceğini düşündürüyor, farkın küçük kalacağı gergin bir derbi bekliyorum.

ChatGPT: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

ChatGPT: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Fenerbahçe'nin iç saha avantajı ve son dönemde yakaladığı yükseliş nedeniyle bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın hücum gücü gol bulmasına yetecek seviyede ancak derbinin özellikle ikinci yarısında Fenerbahçe'nin baskısının sonucu belirlemesini bekliyorum. İlk yarısı dengeli, ikinci yarısı daha açık geçen bir maç olabilir.

Skor tahminim net: 2-1 Fenerbahçe.

Gemini: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Gemini: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak sezonun ilk derbisi büyük bir heyecana sahne olacak. Sezonun henüz erken bir dönemi olmasına rağmen bu karşılaşma, iki takım için de hem psikolojik üstünlük kurmak hem de kayıp yaşamamak adına kritik bir viraj niteliği taşıyor.

Maçın genelinde Fenerbahçe'nin iç saha atmosferini ve taraftar desteğini arkasına alarak oyuna baskılı ve tempolu başlayan taraf olması bekleniyor. Orta saha mücadelesinin büyük bir taktik savaşına sahne olacağı öngörülürken, topun kontrolünü eline geçiren ekip oyunun ritmini belirleyecektir. Beşiktaş ise derbilerdeki tecrübeli yapısıyla savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla rakip savunmada boşluk arayacaktır. Sezonun henüz başında olunduğu için takımların ezberleri tamamen oturmamış olsa da, bireysel yetenekler ve yüksek derbi atmosferi direnci belirleyen en önemli etkenler arasında yer alacak.

Karşılaşma için skor tahminim Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş şeklinde olup, yüksek tempoya sahne olmasını beklediğim bu zorlu mücadelede sarı-lacivertlilerin saha avantajıyla az farkla galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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