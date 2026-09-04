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UEFA, Fenerbahçeli Yıldılzar Guendouzi ve Greenwood'a Lyon Maçında Yaşananlar Sebebiyle Ceza Verdi

UEFA, Fenerbahçeli Yıldılzar Guendouzi ve Greenwood'a Lyon Maçında Yaşananlar Sebebiyle Ceza Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 20:19
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UEFA, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanan Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin verdiği disiplin cezalarının parasal boyutunu ve erteleme sürelerini açıkladı. Buna göre Matteo Guendouzi'ye 4 maç men cezasının yanı sıra 50 bin Euro para cezası, Mason Greenwood'a ise 1 maç ertelemeli men cezasıyla birlikte 30 bin Euro para cezası kesildi.

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Disiplin kurulu cezaları açıkladı.

Disiplin kurulu cezaları açıkladı.

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda oynanan ve olaylı geçen Lyon-Fenerbahçe maçının ardından yürüttüğü soruşturmada aldığı kararların para cezası ve erteleme detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan detaylara göre Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi sportif cezanın yanı sıra maddi olarak da cezalandırıldı. 4 maç men cezası alan tecrübeli oyuncuya ayrıca 50.000 Euro para cezası kesildi. UEFA, bu cezanın 2 maçının bu sezon uygulanacağını, kalan 2 maçlık bölümünün ise 1 yıllık deneme süresiyle ertelendiğini duyurdu.

Karar dosyasında yer alan bir diğer Fenerbahçeli isim Mason Greenwood'un ceza detayları da açıklandı. İngiliz oyuncuya 1 maç ertelemeli men cezasıyla birlikte 30.000 Euro para cezası verildi. Greenwood, belirlenen deneme süresi boyunca benzer bir disiplin ihlaline karışmazsa maç cezasını fiilen çekmeyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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