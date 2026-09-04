UEFA, Fenerbahçeli Yıldılzar Guendouzi ve Greenwood'a Lyon Maçında Yaşananlar Sebebiyle Ceza Verdi
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UEFA, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda oynanan Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin verdiği disiplin cezalarının parasal boyutunu ve erteleme sürelerini açıkladı. Buna göre Matteo Guendouzi'ye 4 maç men cezasının yanı sıra 50 bin Euro para cezası, Mason Greenwood'a ise 1 maç ertelemeli men cezasıyla birlikte 30 bin Euro para cezası kesildi.
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Disiplin kurulu cezaları açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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