UEFA, Fenerbahçeli Yıldılzar Guendouzi ve Greenwood'a Lyon Maçında Yaşananlar Sebebiyle Ceza Verdi

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda oynanan ve olaylı geçen Lyon-Fenerbahçe maçının ardından yürüttüğü soruşturmada aldığı kararların para cezası ve erteleme detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan detaylara göre Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi sportif cezanın yanı sıra maddi olarak da cezalandırıldı. 4 maç men cezası alan tecrübeli oyuncuya ayrıca 50.000 Euro para cezası kesildi. UEFA, bu cezanın 2 maçının bu sezon uygulanacağını, kalan 2 maçlık bölümünün ise 1 yıllık deneme süresiyle ertelendiğini duyurdu.

Karar dosyasında yer alan bir diğer Fenerbahçeli isim Mason Greenwood'un ceza detayları da açıklandı. İngiliz oyuncuya 1 maç ertelemeli men cezasıyla birlikte 30.000 Euro para cezası verildi. Greenwood, belirlenen deneme süresi boyunca benzer bir disiplin ihlaline karışmazsa maç cezasını fiilen çekmeyecek.