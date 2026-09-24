Ömür Boyu Sigara Yasağı Teklifi Meclis'e Geliyor: 2015'ten Sonra Doğanlara Hayat Boyu Sigara Satılmayacak
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Türkiye'de tütünle mücadelede bugüne kadarki en kapsamlı düzenleme kapıda. Ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenen kanun teklifiyle 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak. Taslakta bununla da kalmayıp 2040'tan sonra tütün üretimini ve satışını tamamen bitirecek bir madde yer alıyor.
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Taslağın ayrıntılarını paylaşan Prof. Dr. Toker Ergüder, düzenlemenin ilk hedefinin çocuklar olduğunu söyledi.
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Teklifin ikinci büyük maddesi ise daha uzun vadeli: 2040'tan sonra Türkiye'de tütün üretimi ve satışı tamamen sona erecek.
Lokantaların açık alanlarında sigara içme dönemi de bitiyor.
Slim sigaralar raflardan kalkıyor, 18 yaş altına satışın önü de kredi kartıyla kesilecek.
Rakamlar düzenlemenin neden bu kadar sert olduğunu gösteriyor: Türkiye'de her 4 dakikada bir kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor.
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Yasağa beklenmedik destek ise sigara içenlerin kendisinden geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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