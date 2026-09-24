Ömür Boyu Sigara Yasağı Teklifi Meclis'e Geliyor: 2015'ten Sonra Doğanlara Hayat Boyu Sigara Satılmayacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, teklif hazırlığında yer alan isimlerden biri. AA'ya konuşan Ergüder, taslaktaki en dikkat çekici maddenin yaşa bağlı yasak olduğunu vurguladı: 'Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara, hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor.'

Yani bugün 11 yaşında ve daha küçük olan hiç kimse, yetişkin olduğunda da yasal olarak sigara alamayacak. Ergüder, benzer bir modelin İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde hayata geçirildiğini hatırlattı.