Dünyada Bir İlk: Bir Ülkede ‘Nesiller Boyu Süren’ Sigara Yasağı Başladı!

Dünyada Bir İlk: Bir Ülkede ‘Nesiller Boyu Süren’ Sigara Yasağı Başladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2025 - 14:39

Maldivler, 1 Ocak 2007’den sonra doğan herkes için sigara içmeyi, satın almayı ve satmayı yasaklayarak dünyada “nesiller arası sigara yasağı” uygulayan ilk ülke oldu.

Maldivler’de 2007 sonrası doğanlara sigara yasağı getirildi.

Maldivler , 1 Ocak 2007'den sonra doğanların sigara içmesini, tütün satın almasını veya kullanmasını yasaklayan nesiller boyu süren sigara yasağını uygulayan dünyadaki ilk ülke oldu. 

Sağlık Bakanlığı, yasağın yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Yasak her türlü tütün için geçerli ve perakendecilerin satış öncesinde yaş doğrulaması yapması gerekiyor' dedi. 

Maldivler'de 15 yaş üstü nüfusun yaklaşık dörtte biri tütün tüketiyor. Sigara kullanımı özellikle gençler arasında yaygın ve 13-15 yaş arasındakilerin neredeyse yarısı bir tür tütün kullanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
