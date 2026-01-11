onedio
Balık Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta hem sosyal çevrendeki hareketlilik artıyor hem kariyer hedeflerinde dönüşüm rüzgarları esiyor. Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, kariyerinde ilerlemene yardımcı olacak kişileri hayatına sokuyor. Belki bir davet, belki bir toplantı ya da bir grup çalışması senin için adeta güçlü bir network ağına dönüşüyor. İşte böylece, kariyerinde yeni bir yol çizmene destek olacak doğru bağlantılar kurma fırsatın da olacak.

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, uzun vadeli planlarını daha somut bir hale getirmen için sana yardımcı olacak. Gelecekte nereye gitmek istediğini netleştirecek ve adım adım ilerlemek için gerekli motivasyonu yüreğinde bulacaksın. Geleceğini şekillendirmeye hazır ol! Zira bu Yeni Ay, senin için istikrarlı bir yol çiziyor. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron'un karesi, duygusal bir hassasiyet yaratıyor. Tabii bu durum, içine kapanmana sebep olmuyor. Tam aksine, haftanın sonuna doğru sezgilerin seni doğru kişiye yönlendiriyor. Bu hafta, kalbinden gelen sinyallere güvenmekte fayda var. Kalbinin sesini dinle, aşkın izlerini takip et! Sonunda O'nu bulacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

