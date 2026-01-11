Sevgili Balık, bu hafta hem sosyal çevrendeki hareketlilik artıyor hem kariyer hedeflerinde dönüşüm rüzgarları esiyor. Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, kariyerinde ilerlemene yardımcı olacak kişileri hayatına sokuyor. Belki bir davet, belki bir toplantı ya da bir grup çalışması senin için adeta güçlü bir network ağına dönüşüyor. İşte böylece, kariyerinde yeni bir yol çizmene destek olacak doğru bağlantılar kurma fırsatın da olacak.

Haftanın sonuna doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, uzun vadeli planlarını daha somut bir hale getirmen için sana yardımcı olacak. Gelecekte nereye gitmek istediğini netleştirecek ve adım adım ilerlemek için gerekli motivasyonu yüreğinde bulacaksın. Geleceğini şekillendirmeye hazır ol! Zira bu Yeni Ay, senin için istikrarlı bir yol çiziyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron'un karesi, duygusal bir hassasiyet yaratıyor. Tabii bu durum, içine kapanmana sebep olmuyor. Tam aksine, haftanın sonuna doğru sezgilerin seni doğru kişiye yönlendiriyor. Bu hafta, kalbinden gelen sinyallere güvenmekte fayda var. Kalbinin sesini dinle, aşkın izlerini takip et! Sonunda O'nu bulacaksın! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…