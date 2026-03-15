Sevgili Balık, bu hafta Venüs ile Jüpiter'in kozmik dansı, duygusal dünyanı tamamen saracak. Bu enerji seni öyle bir etkileyecek ki aşkını ve hayallerini partnerine karşı coşku dolu bir şekilde ifade etmekten kendini alamayacaksın. Bu durum, seni adeta gerçek dünyadan kopmuş gibi bir hissiyata sürükleyecek.

Bu romantik sarhoşluk hali, seni adeta bir aşk bulutunun üzerinde süzülüyormuşçasına hissettirecek... Bu durum ise aşkla dolu kalbinin atışlarını daha da hızlandıracak ve bu durum seni büyüleyecek. Yani, aşkın en saf haliyle dolup taşacaksın.

Hadi şimdi, romantik sarhoşluğun tadını çıkar ve aşkla dolmanı sağlayan bu sevginin sıcaklığını kalbinde hisset. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…