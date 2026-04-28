Dikkat! Evinizden Olabilirsiniz: Kapının Önüne Bırakılan Ayakkabı Yüzünden Evinizi Kaybedebilirsiniz!

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında koridorlar ve bina girişleri 'ortak alan' olarak kabul edildiği için, bu bölgelere kişisel eşya koyanlar diğer komşuların haklarını çiğnemiş sayılıyor. Son dönemde artan şikayetler üzerine hukukçular, ısrarla kapı önüne ayakkabılık, bebek arabası veya bisiklet gibi eşyalar koyan kişilerin, sürecin sonunda evlerini satmak zorunda kalabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Hukuki süreç, genellikle bir komşunun veya apartman yönetiminin noter kanalıyla çektiği ihtarname ile başlıyor. Bu resmi uyarıyla kişiden ortak alanı eski haline getirmesi ve eşyalarını kaldırması isteniyor. Eğer bu aşamada bir sonuç alınamazsa, yeni yasal düzenlemeler gereği taraflar zorunlu olarak arabulucuya yönlendiriliyor. Uzlaşma sağlanamadığı durumlarda ise konu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne taşınıyor. Mahkeme, koridordaki işgalin sonlandırılmasına karar veriyor ve bu karara uymayanlara adli para cezaları kesiliyor.