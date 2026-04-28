Dikkat! Evinizden Olabilirsiniz: Kapının Önüne Bırakılan Ayakkabı Yüzünden Evinizi Kaybedebilirsiniz!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2026 - 07:30

Kapı önüne bırakılan ayakkabı, bebek arabası ya da bisiklet basit bir komşu anlaşmazlığı gibi görünse de hukuki sonuçları çok ağır olabiliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu, bu alışkanlığı sürdürenlerin dairesinin mahkeme kararıyla satılmasına zemin hazırlıyor.

Apartman yaşamında nezaket kuralı olarak görülen kapı önüne eşya bırakma konusu, artık mülkiyet hakkını tehdit eden ağır bir hukuki yaptırıma dönüştü.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında koridorlar ve bina girişleri 'ortak alan' olarak kabul edildiği için, bu bölgelere kişisel eşya koyanlar diğer komşuların haklarını çiğnemiş sayılıyor. Son dönemde artan şikayetler üzerine hukukçular, ısrarla kapı önüne ayakkabılık, bebek arabası veya bisiklet gibi eşyalar koyan kişilerin, sürecin sonunda evlerini satmak zorunda kalabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Hukuki süreç, genellikle bir komşunun veya apartman yönetiminin noter kanalıyla çektiği ihtarname ile başlıyor. Bu resmi uyarıyla kişiden ortak alanı eski haline getirmesi ve eşyalarını kaldırması isteniyor. Eğer bu aşamada bir sonuç alınamazsa, yeni yasal düzenlemeler gereği taraflar zorunlu olarak arabulucuya yönlendiriliyor. Uzlaşma sağlanamadığı durumlarda ise konu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne taşınıyor. Mahkeme, koridordaki işgalin sonlandırılmasına karar veriyor ve bu karara uymayanlara adli para cezaları kesiliyor.

Sürecin en uç noktası ise mülkiyetin zorunlu devri olarak bilinen aşama.

Mahkeme kararlarına ve cezalara rağmen komşuların yaşam alanını kısıtlamaya devam eden kişiler için Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesi devreye sokulabiliyor. Diğer kat maliklerinin çoğunluk kararıyla açılabilen bu dava sonucunda, huzuru bozan ve kuralları hiçe sayan komşunun dairesinin satılmasına karar verilebiliyor. Mülkiyetin el değiştirmesine kadar giden bu yol, hukuk sisteminde ortak alan ihlallerine karşı uygulanan en sert yaptırım olarak biliniyor.

Apartman yönetimlerinin bu tür sorunları daha hızlı çözebilmesi için en önemli dayanağı ise yönetim planları oluşturuyor. Binanın anayasası niteliğindeki bu plana eklenen maddeler, koridorların kullanım sınırlarını net bir şekilde çiziyor. Uzmanlar, kapı önü işgallerine karşı kalıcı çözüm arayan site ve apartman yönetimlerine, bu yasakları doğrudan yönetim planına dahil etmelerini tavsiye ediyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
