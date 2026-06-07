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İstanbul’dan Sonra Antalya’da da Otokoç Bayisine Silahlı Saldırı Oldu

İstanbul’dan Sonra Antalya’da da Otokoç Bayisine Silahlı Saldırı Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 18:40
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İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan Koç Holding iştiraki Otokoç’un genel merkezine sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Otokoç’un Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bayisine de akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulunurken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

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İstanbul’daki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul’daki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı bir kişi, üst geçidin altından Otokoç bayisine ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinden görüntüler

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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