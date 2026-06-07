İstanbul’dan Sonra Antalya’da da Otokoç Bayisine Silahlı Saldırı Oldu
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İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan Koç Holding iştiraki Otokoç’un genel merkezine sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına almıştı.
Otokoç’un Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bayisine de akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulunurken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.
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İstanbul’daki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
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Olay yerinden görüntüler
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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