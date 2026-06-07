Otokoç Genel Müdürlüğü'ne Sabah Saatlerinde Silahlı Saldırı Düzenlendi

Otokoç Otomotiv’in genel müdürlüğüne yönelik silahlı saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde elde edilen deliller incelemeye alınırken, çevredeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı.

Ekiplerin, saldırganların kaçış güzergâhını belirlemek amacıyla bölgedeki sokaklarda bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceleyeceği öğrenildi. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerine maskeli şekilde geldiği, bu nedenle kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Saldırının ardından genel müdürlük binası önünde yoğun hareketlilik yaşanırken, polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.