Otokoç Genel Müdürlüğü'ne Sabah Saatlerinde Silahlı Saldırı Düzenlendi
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Otokoç Otomotiv’in İstanbul Maltepe’de bulunan genel müdürlük binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırının ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Maskeli oldukları belirtilen saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Binada ve çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Binaya çok sayıda kurşun isabet etmiş.
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Güvenlik kameraları inceleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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