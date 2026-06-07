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Otokoç Genel Müdürlüğü'ne Sabah Saatlerinde Silahlı Saldırı Düzenlendi

Otokoç Genel Müdürlüğü'ne Sabah Saatlerinde Silahlı Saldırı Düzenlendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 11:46
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Otokoç Otomotiv’in İstanbul Maltepe’de bulunan genel müdürlük binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırının ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Maskeli oldukları belirtilen saldırganların olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Binada ve çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Binaya çok sayıda kurşun isabet etmiş.

Binaya çok sayıda kurşun isabet etmiş.

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv’in Maltepe’deki genel müdürlük binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Aktarılan bilgilere göre saldırganlar olay sonrası kaçarken, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Saldırıda binaya çok sayıda kurşunun isabet ettiği öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Güvenlik kameraları inceleniyor.

Güvenlik kameraları inceleniyor.

Otokoç Otomotiv’in genel müdürlüğüne yönelik silahlı saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde elde edilen deliller incelemeye alınırken, çevredeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı.

Ekiplerin, saldırganların kaçış güzergâhını belirlemek amacıyla bölgedeki sokaklarda bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceleyeceği öğrenildi. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerine maskeli şekilde geldiği, bu nedenle kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Saldırının ardından genel müdürlük binası önünde yoğun hareketlilik yaşanırken, polis ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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