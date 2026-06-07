Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yeni Vergi Uygulaması: Ceza Riskleri Önceden Öğrenilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkân sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırmayı önlemek için kullandığı yapay zekâ uygulamalarını genişletecek.
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Tüm riskli işlemler tespit edilebilecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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