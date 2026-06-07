Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yeni Vergi Uygulaması: Ceza Riskleri Önceden Öğrenilecek

Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ile birlikte vergisel konulara odaklı makine öğrenmesi senaryoları devreye alınacak. Bu sistem sayesinde mükelleflerin vergisel riskleri sayısal skorlar hâlinde gösterilecek ve daha objektif, veri temelli değerlendirme imkânı sağlanacak. Yüksek puan alınan senaryolarda mükelleflere, söz konusu riskleri bertaraf edecek şekilde sistem üzerinden rehberlik sunulması da hedefleniyor.

Başkanlık tarafından 2024 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de platforma entegre edilecek. Bu kapsamda, parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak ve kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir dijital denetim katmanı oluşturulacak. Yürüttükleri parasal işlemlerin risk durumunu görecek olan mükelleflerin, bu işlemlerin izlendiğini bilerek vergisel konularda daha dikkatli hareket etmeleri bekleniyor.