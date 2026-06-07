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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yeni Vergi Uygulaması: Ceza Riskleri Önceden Öğrenilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yeni Vergi Uygulaması: Ceza Riskleri Önceden Öğrenilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 18:03
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkân sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırmayı önlemek için kullandığı yapay zekâ uygulamalarını genişletecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırmayı önlemek için kullandığı yapay zekâ uygulamalarını genişletecek.

Mükelleflerin vergisel risklerini doğrudan görebilecekleri ve durumlarını değerlendirebilecekleri yapay zekâ destekli yeni nesil dijital hizmet olan Bilinç Platformu’nu bu yıl içinde devreye alacak.

VDK tarafından geliştirilen platformla, vergi idaresi ile mükellefler arasında daha şeffaf, önleyici ve rehberlik odaklı bir iletişim modelinin kurulması amaçlanıyor.

Web uygulaması şeklinde çalışacak Bilinç Platformu ile mükelleflerin VDK tarafından tespit edilen risklerinin kendileriyle doğrudan paylaşılması sağlanacak. Böylece mükellefler, herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.

Tüm riskli işlemler tespit edilebilecek.

Tüm riskli işlemler tespit edilebilecek.

Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ile birlikte vergisel konulara odaklı makine öğrenmesi senaryoları devreye alınacak. Bu sistem sayesinde mükelleflerin vergisel riskleri sayısal skorlar hâlinde gösterilecek ve daha objektif, veri temelli değerlendirme imkânı sağlanacak. Yüksek puan alınan senaryolarda mükelleflere, söz konusu riskleri bertaraf edecek şekilde sistem üzerinden rehberlik sunulması da hedefleniyor.

Başkanlık tarafından 2024 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de platforma entegre edilecek. Bu kapsamda, parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak ve kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir dijital denetim katmanı oluşturulacak. Yürüttükleri parasal işlemlerin risk durumunu görecek olan mükelleflerin, bu işlemlerin izlendiğini bilerek vergisel konularda daha dikkatli hareket etmeleri bekleniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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