Prof. Dr. Ata Özkaya Beklenen Memur Zammı İçin Rakam Verdi
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Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında yapılacak maaş zammına odaklanmış durumda. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,71 olarak açıklanmasının ardından gözler şimdi haziran verilerine çevrilirken, 6 aylık enflasyon farkına ilişkin tahminler de netleşmeye başladı.
Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Ekonomistler ve piyasa uzmanları ise mevcut veriler üzerinden hesaplamalarını sürdürürken, “büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde” maaş artışına ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı.
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"Mayıs ayı enflasyonu beklentilere yakın geldi"
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Memura yapılacak zamla ilgili rakam verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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