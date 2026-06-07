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Ekonomi
Prof. Dr. Ata Özkaya Beklenen Memur Zammı İçin Rakam Verdi

Prof. Dr. Ata Özkaya Beklenen Memur Zammı İçin Rakam Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 09:54
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Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında yapılacak maaş zammına odaklanmış durumda. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,71 olarak açıklanmasının ardından gözler şimdi haziran verilerine çevrilirken, 6 aylık enflasyon farkına ilişkin tahminler de netleşmeye başladı.

Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Ekonomistler ve piyasa uzmanları ise mevcut veriler üzerinden hesaplamalarını sürdürürken, “büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde” maaş artışına ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı.

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"Mayıs ayı enflasyonu beklentilere yakın geldi"

"Mayıs ayı enflasyonu beklentilere yakın geldi"

Ata Özkaya, açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerine yakın geldiğini ancak vatandaşın hissettiği enflasyonun çok daha yüksek olduğunu söyledi. Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Özkaya, piyasanın yüzde 1,6 civarında bir veri beklediğini, açıklanan yüzde 1,71’lik oranın da bu beklentiye paralel gerçekleştiğini ifade etti.

Ancak hane halkının günlük yaşamda hissettiği fiyat artışlarının resmi verilerden daha yüksek olduğunu belirten Özkaya, bunun temel nedeninin TÜİK’in enflasyon sepetindeki ağırlıklandırma sistemi olduğunu söyledi. Özellikle konut harcamalarının sepetteki payının yıl başında düşürüldüğünü hatırlatan Özkaya, mevcut ağırlıkların vatandaşın gerçek harcama alışkanlıklarını tam olarak yansıtmadığını dile getirdi. Bu nedenle resmi enflasyon verisi ile vatandaşın çarşıda ve pazarda hissettiği enflasyon arasında fark oluştuğunu kaydetti.

Memura yapılacak zamla ilgili rakam verdi.

Memura yapılacak zamla ilgili rakam verdi.

Ata Özkaya, memur ve memur emeklileri için oluşan 5 aylık yüzde 12,40’lık zam oranını değerlendirirken, haziran enflasyonunun eklenmesiyle artışın daha da yükseleceğini söyledi. Özkaya, TÜİK’in haziran ayında yaklaşık yüzde 1,4 ila 1,5 seviyesinde bir enflasyon açıklamasının beklendiğini belirterek, bu durumda toplam zam oranının yüzde 13,8 civarına ulaşabileceğini ifade etti.

Haziran verisinin de eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarında bir miktar daha artış yaşanacağını kaydeden Özkaya, 6 aylık enflasyon farkının ardından oluşacak yeni maaş seviyesinin mevcut tabloya göre daha yüksek olacağını dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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