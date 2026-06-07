Prof. Dr. Ata Özkaya Beklenen Memur Zammı İçin Rakam Verdi

Ata Özkaya, açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerine yakın geldiğini ancak vatandaşın hissettiği enflasyonun çok daha yüksek olduğunu söyledi. Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Özkaya, piyasanın yüzde 1,6 civarında bir veri beklediğini, açıklanan yüzde 1,71’lik oranın da bu beklentiye paralel gerçekleştiğini ifade etti.

Ancak hane halkının günlük yaşamda hissettiği fiyat artışlarının resmi verilerden daha yüksek olduğunu belirten Özkaya, bunun temel nedeninin TÜİK’in enflasyon sepetindeki ağırlıklandırma sistemi olduğunu söyledi. Özellikle konut harcamalarının sepetteki payının yıl başında düşürüldüğünü hatırlatan Özkaya, mevcut ağırlıkların vatandaşın gerçek harcama alışkanlıklarını tam olarak yansıtmadığını dile getirdi. Bu nedenle resmi enflasyon verisi ile vatandaşın çarşıda ve pazarda hissettiği enflasyon arasında fark oluştuğunu kaydetti.