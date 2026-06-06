Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Getirildi
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Dilan Polat’ın Instagram hesabına, Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Kararda, hesabın aile yapısına aykırı içeriklerin yayılmasına zemin oluşturduğu gerekçe olarak gösterildi.
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Geçtiğimiz günlerde Engin Polat'ın koruma olan kuzeni hayatını kaybetmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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