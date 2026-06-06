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Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 22:14
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Dilan Polat’ın Instagram hesabına, Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Kararda, hesabın aile yapısına aykırı içeriklerin yayılmasına zemin oluşturduğu gerekçe olarak gösterildi.

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Geçtiğimiz günlerde Engin Polat'ın koruma olan kuzeni hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde Engin Polat'ın koruma olan kuzeni hayatını kaybetmişti.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, aile değerlerine aykırılık ve müstehcen içeriklerin yayılmasına aracılık edildiği gerekçesiyle Dilan Polat’ın sosyal medya hesabının kapatılmasına ve erişime engellenmesine karar verdi.

Kararın ardından Polat ailesi yeniden gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde Engin Polat’ın kuzeni ve ailenin koruması olduğu belirtilen Can Polat’ın Çeşme’de saldırıya uğraması da dikkat çekmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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