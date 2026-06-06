article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ermenistan'da Yarınki Seçimler Öncesi Büyük Kriz: 6 Muhalif Aday Gözaltına Alındı

Ermenistan'da Yarınki Seçimler Öncesi Büyük Kriz: 6 Muhalif Aday Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 21:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ermenistan’da yarın yapılacak seçimler öncesinde muhalefete yönelik operasyon düzenlendi. Yetkililer tarafından gözaltına alınan altı adayın, Rusya’ya yakınlığıyla bilinen “Güçlü Ermenistan” hareketiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Operasyonun sebebi paylaşılmadı.

Operasyonun sebebi paylaşılmadı.

Ermenistan’da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde dikkat çeken gözaltılar yaşandı. Ermeni yetkililer, seçimde yarışacak altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Devlet medyasına göre gözaltına alınan isimlerin, Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan öncülüğündeki Rusya yanlısı “Güçlü Ermenistan” hareketine mensup olduğu belirtildi. Yetkililer ise operasyonların gerekçesine dair ayrıntılı açıklama yapmadı.

Seçim komisyonundan soruşturma izni verildi.

Seçim komisyonundan soruşturma izni verildi.

Devlet medyası, Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu’nun söz konusu adaylar hakkında ceza soruşturması açılmasına onay verdiğini duyurdu. Ancak soruşturmanın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Operasyonu yürüten Ermenistan Soruşturma Komitesi de konuya dair soruları yanıtsız bıraktı.

Rusya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin korunmasını savunan, Başbakan Nikol Paşinyan’ı Moskova ile gerilimi artırmakla suçlayan “Güçlü Ermenistan” hareketi ise yaşanan gözaltılar hakkında henüz açıklama yapmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın