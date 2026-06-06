Ermenistan'da Yarınki Seçimler Öncesi Büyük Kriz: 6 Muhalif Aday Gözaltına Alındı
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Ermenistan’da yarın yapılacak seçimler öncesinde muhalefete yönelik operasyon düzenlendi. Yetkililer tarafından gözaltına alınan altı adayın, Rusya’ya yakınlığıyla bilinen “Güçlü Ermenistan” hareketiyle bağlantılı olduğu belirtildi.
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Operasyonun sebebi paylaşılmadı.
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Seçim komisyonundan soruşturma izni verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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