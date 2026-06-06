Ermenistan'da Yarınki Seçimler Öncesi Büyük Kriz: 6 Muhalif Aday Gözaltına Alındı

Devlet medyası, Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu’nun söz konusu adaylar hakkında ceza soruşturması açılmasına onay verdiğini duyurdu. Ancak soruşturmanın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Operasyonu yürüten Ermenistan Soruşturma Komitesi de konuya dair soruları yanıtsız bıraktı.

Rusya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin korunmasını savunan, Başbakan Nikol Paşinyan’ı Moskova ile gerilimi artırmakla suçlayan “Güçlü Ermenistan” hareketi ise yaşanan gözaltılar hakkında henüz açıklama yapmadı.