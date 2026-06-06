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Hindistan'da Yoksul Gençlerin Sosyal Medyada Başlattığı Şaka Siyasi Harekete Döndü

Hindistan'da Yoksul Gençlerin Sosyal Medyada Başlattığı Şaka Siyasi Harekete Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 16:57
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Hindistan’da sosyal medyada mizah amacıyla ortaya çıkan “Hamam Böceği Halk Partisi” (CJP), kısa sürede kitlesel bir harekete dönüştü. Yaklaşık üç hafta içinde 22 milyon takipçiye ulaşan oluşum, başkent Yeni Delhi’de düzenlediği ilk büyük gösteride eğitim sistemine ilişkin taleplerini gündeme taşıdı.

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İşsiz gençleri hamam böceklerine benzettiler, onlar da tepki için bu hareketi kurdu.

İşsiz gençleri hamam böceklerine benzettiler, onlar da tepki için bu hareketi kurdu.

Hareketin çıkış noktası ise Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant’ın mayıs ayında yaptığı tartışmalı açıklama oldu. Kant’ın, hükümeti eleştirenler ile işsiz gençleri “hamam böceklerine” benzetmesi özellikle genç kullanıcılar arasında büyük tepki çekti.

Bu sözlerin ardından siyasal iletişim stratejisti Abhijeet Dipke tarafından hiciv amacıyla “Hamam Böceği Halk Partisi” kuruldu. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan hareketin Instagram hesabı ise yalnızca üç haftada 22 milyon takipçiye ulaştı.

İlk kitlesel eylem Yeni Delhi'de yapıldı.

İlk kitlesel eylem Yeni Delhi'de yapıldı.

Partinin ilk büyük kitlesel eylemi, Yeni Delhi’de düzenlendi. Gösteriye katılan yüzlerce genç, hamam böceği maskeleri takıp “Ben hamam böceğiyim” yazılı pankartlar taşıyarak dikkat çekti.

Eylemciler, eğitim hakkı ve fırsat eşitliği taleplerini simgeleyen kitaplarla yürürken protesto boyunca “Hamam böcekleri geliyor, Eğitim Bakanı gidiyor” sloganları attı.

Her şey sosyal medyada başladı.

Her şey sosyal medyada başladı.

İlk etapta sosyal medyada mizah amaçlı başlatılan hareket, kısa sürede gençlerin işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve eğitim sistemine yönelik tepkilerini dile getirdiği kitlesel bir platforma dönüştü.

Uzmanlar, “Hamam Böceği Halk Partisi”nin özellikle dijital çağda sosyal medyanın siyasi ve toplumsal mobilizasyon üzerindeki etkisini göstermesi bakımından dikkat çekici bir örnek haline geldiğini belirtiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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