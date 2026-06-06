Hindistan'da Yoksul Gençlerin Sosyal Medyada Başlattığı Şaka Siyasi Harekete Döndü
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Hindistan’da sosyal medyada mizah amacıyla ortaya çıkan “Hamam Böceği Halk Partisi” (CJP), kısa sürede kitlesel bir harekete dönüştü. Yaklaşık üç hafta içinde 22 milyon takipçiye ulaşan oluşum, başkent Yeni Delhi’de düzenlediği ilk büyük gösteride eğitim sistemine ilişkin taleplerini gündeme taşıdı.
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İşsiz gençleri hamam böceklerine benzettiler, onlar da tepki için bu hareketi kurdu.
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İlk kitlesel eylem Yeni Delhi'de yapıldı.
Her şey sosyal medyada başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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