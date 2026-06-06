Hindistan'da Yoksul Gençlerin Sosyal Medyada Başlattığı Şaka Siyasi Harekete Döndü

Hareketin çıkış noktası ise Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant’ın mayıs ayında yaptığı tartışmalı açıklama oldu. Kant’ın, hükümeti eleştirenler ile işsiz gençleri “hamam böceklerine” benzetmesi özellikle genç kullanıcılar arasında büyük tepki çekti.

Bu sözlerin ardından siyasal iletişim stratejisti Abhijeet Dipke tarafından hiciv amacıyla “Hamam Böceği Halk Partisi” kuruldu. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan hareketin Instagram hesabı ise yalnızca üç haftada 22 milyon takipçiye ulaştı.