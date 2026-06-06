article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
BM'nin Yapay Zeka Raporunda İlginç Detay: "Lütfen" ve "Teşekkür Ederim" Demenin Bedeli Ağır

BM'nin Yapay Zeka Raporunda İlginç Detay: "Lütfen" ve "Teşekkür Ederim" Demenin Bedeli Ağır

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 16:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yeni raporda, yapay zekâ sohbet botlarıyla yapılan konuşmalarda kullanılan “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi basit ifadelerin bile enerji tüketimini artırdığı belirtildi. Rapora göre yapay zekâ sistemlerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, 2030 yılına kadar dünya genelindeki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 3’ünü bu teknolojilerin oluşturabileceği öngörülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

760 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacı bu kelimelere gidiyor.

760 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacı bu kelimelere gidiyor.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi bünyesindeki Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü’nün yayımladığı yeni rapor, yapay zekâ kullanımının sanılandan çok daha büyük bir çevresel yük oluşturduğunu ortaya koydu. Rapora göre sohbet botlarıyla konuşurken kullanılan “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi ifadelerin azaltılması bile, Sahra Altı Afrika’da yaklaşık 760 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji tasarrufu sağlayabilir.

South China Morning Post’un aktardığı araştırmada, yapay zekânın çevreye etkisinin yalnızca karbon salımıyla sınırlı olmadığı vurgulandı. Veri merkezlerinin yoğun su tüketimi, geniş arazi kullanımı ve giderek büyüyen elektronik atık miktarı da raporda dikkat çekilen başlıklar arasında yer aldı.

Devasa üretim tesisleri gerekiyor.

Devasa üretim tesisleri gerekiyor.

Yapay zekâ sistemlerinin çalışmasını sağlayan veri merkezlerinin geçen yıl yaklaşık 448 teravatsaatlik elektrik tükettiği tahmin edildi. Birleşmiş Milletler Üniversitesi raporuna göre bu veri merkezleri tek başına bir ülke olsaydı, enerji tüketiminde dünyada 11’inci sıraya yerleşecek ve yaklaşık Fransa ile benzer seviyede elektrik harcayacaktı.

Raporda, bu ölçekteki enerji üretimi için yaklaşık 4,5 trilyon litre su kullanıldığı belirtildi. Söz konusu miktarın, yaklaşık 1,8 milyon olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek seviyede olduğu ifade edildi.

Araştırmada ayrıca yapay zekâ altyapısının kapladığı alanın yaklaşık 6 bin 900 kilometrekareye ulaştığına dikkat çekildi. Bunun, Londra’nın büyükşehir yüzölçümünün yaklaşık 4,5 katına denk geldiği kaydedildi.

Basit kelimelerin harcadığı güç endişelendiriyor.

Basit kelimelerin harcadığı güç endişelendiriyor.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi raporuna göre yapay zekâ sistemleri büyük ölçekte enerji, su ve arazi tüketimine neden oluyor. Raporda, ChatGPT gibi sohbet botlarında kullanılan “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi ifadelerin bile işlem yükünü artırdığı belirtilirken, daha kısa komutların yılda 98 GWh’ye kadar enerji tasarrufu sağlayabileceği ifade edildi. Araştırmada ayrıca veri merkezlerinin geçen yıl yaklaşık 448 TWh elektrik tükettiği, bunun için 4,5 trilyon litre su harcandığı ve yapay zekâ altyapısının binlerce kilometrekarelik alan kapladığı kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın