BM'nin Yapay Zeka Raporunda İlginç Detay: "Lütfen" ve "Teşekkür Ederim" Demenin Bedeli Ağır

Birleşmiş Milletler Üniversitesi bünyesindeki Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü’nün yayımladığı yeni rapor, yapay zekâ kullanımının sanılandan çok daha büyük bir çevresel yük oluşturduğunu ortaya koydu. Rapora göre sohbet botlarıyla konuşurken kullanılan “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi ifadelerin azaltılması bile, Sahra Altı Afrika’da yaklaşık 760 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji tasarrufu sağlayabilir.

South China Morning Post’un aktardığı araştırmada, yapay zekânın çevreye etkisinin yalnızca karbon salımıyla sınırlı olmadığı vurgulandı. Veri merkezlerinin yoğun su tüketimi, geniş arazi kullanımı ve giderek büyüyen elektronik atık miktarı da raporda dikkat çekilen başlıklar arasında yer aldı.