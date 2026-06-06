BM'nin Yapay Zeka Raporunda İlginç Detay: "Lütfen" ve "Teşekkür Ederim" Demenin Bedeli Ağır
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Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yeni raporda, yapay zekâ sohbet botlarıyla yapılan konuşmalarda kullanılan “lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi basit ifadelerin bile enerji tüketimini artırdığı belirtildi. Rapora göre yapay zekâ sistemlerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, 2030 yılına kadar dünya genelindeki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 3’ünü bu teknolojilerin oluşturabileceği öngörülüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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