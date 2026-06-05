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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ile İlgili Müjdeyi Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ile İlgili Müjdeyi Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 22:32
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli bulunan popüler iletişim platformu Discord’un gerekli kriterleri karşıladığını ve kısa süre içerisinde yeniden erişime açılacağını açıkladı.

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Yeniden açılacak.

Yeniden açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır ve Fatih Atik’in programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, erişim engeli bulunan sosyal medya platformu Discord’un yakın zamanda yeniden açılacağını açıkladı.

"Discord kriterlerimizi karşılıyor"

"Discord kriterlerimizi karşılıyor"

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin güvenlik ve içerik konusundaki kırmızı çizgilerinin platform tarafından kabul edildiğini belirterek, “Discord şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma konusunda artık Türkiye’nin istediği seviyeye gelmiş durumdalar” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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