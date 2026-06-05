Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ile İlgili Müjdeyi Verdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli bulunan popüler iletişim platformu Discord’un gerekli kriterleri karşıladığını ve kısa süre içerisinde yeniden erişime açılacağını açıkladı.
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Yeniden açılacak.
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"Discord kriterlerimizi karşılıyor"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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