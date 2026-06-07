Mutlak Butlan Kararıyla CHP'ye Dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğlunun da Süreci "Onaylamadığı" İddia Edildi

Deniz Zeyrek, bir izleyicisinin Kerem Kılıçdaroğlu’na tepki içeren bir mail gönderdiğini söylediğini aktardı. Zeyrek’in paylaştığı iddiaya göre Kerem Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu mesaja “Merhaba, tepkinizi anlıyorum. Bu durumu ben de onaylamıyorum. Ancak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Saygılarımla” yanıtını verdiği öne sürüldü.

İddia, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan genel başkanlık tartışmalarının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.