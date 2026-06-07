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Mutlak Butlan Kararıyla CHP'ye Dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğlunun da Süreci "Onaylamadığı" İddia Edildi

Mutlak Butlan Kararıyla CHP'ye Dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğlunun da Süreci "Onaylamadığı" İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 14:53
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkanlık tartışmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’ndan geldiği öne sürülen açıklama gündem oldu. İddiaya göre Kerem Kılıçdaroğlu, partide yaşanan son gelişmelerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Açıklamanın sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdığı görüldü.

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"Bu durumu ben de onaylamıyorum"

"Bu durumu ben de onaylamıyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” tartışmasının etkileri sürerken, parti içinde yaşanan gerilim gündemdeki yerini koruyor. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa döndüğü yönündeki iddialar ve Özgür Özel cephesinden gelen tepkiler, taraflar arasında soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kerem Kılıçdaroğlu’nun da sürece ilişkin rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. İddiaya göre Kerem Kılıçdaroğlu’nun, “Bu durumu ben de onaylamıyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Deniz Zeyrek'e ulaşan bir izleyici konunun detaylarını anlattı.

Deniz Zeyrek'e ulaşan bir izleyici konunun detaylarını anlattı.

Deniz Zeyrek, bir izleyicisinin Kerem Kılıçdaroğlu’na tepki içeren bir mail gönderdiğini söylediğini aktardı. Zeyrek’in paylaştığı iddiaya göre Kerem Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu mesaja “Merhaba, tepkinizi anlıyorum. Bu durumu ben de onaylamıyorum. Ancak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Saygılarımla” yanıtını verdiği öne sürüldü.

İddia, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan genel başkanlık tartışmalarının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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