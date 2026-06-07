Mutlak Butlan Kararıyla CHP'ye Dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğlunun da Süreci "Onaylamadığı" İddia Edildi
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkanlık tartışmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’ndan geldiği öne sürülen açıklama gündem oldu. İddiaya göre Kerem Kılıçdaroğlu, partide yaşanan son gelişmelerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. Açıklamanın sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdığı görüldü.
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"Bu durumu ben de onaylamıyorum"
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Deniz Zeyrek'e ulaşan bir izleyici konunun detaylarını anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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