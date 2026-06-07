Dilan Polat'ın Erişim Engeli Getirilen Hesabı Meta Tarafından Tamamen Kapatıldı

Dilan Polat’ın sosyal medya hesabı hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı verildi. Kararda, aile değerlerine aykırı içerikler ile müstehcen yayınların yayılmasına aracılık edildiği gerekçe olarak gösterildi.

Kararın ardından Polat ailesi yeniden kamuoyunun gündemine gelirken, geçtiğimiz günlerde Engin Polat’ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin koruması olduğu öne sürülen Can Polat’ın Çeşme’de saldırıya uğraması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.