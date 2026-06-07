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Dilan Polat'ın Erişim Engeli Getirilen Hesabı Meta Tarafından Tamamen Kapatıldı

Dilan Polat'ın Erişim Engeli Getirilen Hesabı Meta Tarafından Tamamen Kapatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 14:15
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Dilan Polat’ın Instagram hesabına, Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Kararda, hesabın aile yapısına aykırı içeriklerin yayılmasına zemin oluşturduğu gerekçe olarak gösterildi.

Bugün de Meta mahkeme kararını uyguladı ve hesabı kapattı.

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Hesaba son günlerde yaşanan olayların ardından erişim engeli getirilmişti.

Hesaba son günlerde yaşanan olayların ardından erişim engeli getirilmişti.

Dilan Polat’ın sosyal medya hesabı hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı verildi. Kararda, aile değerlerine aykırı içerikler ile müstehcen yayınların yayılmasına aracılık edildiği gerekçe olarak gösterildi.

Kararın ardından Polat ailesi yeniden kamuoyunun gündemine gelirken, geçtiğimiz günlerde Engin Polat’ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin koruması olduğu öne sürülen Can Polat’ın Çeşme’de saldırıya uğraması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

META da hesabı kapattı.

META da hesabı kapattı.

Dilan Polat’ın yaklaşık 6 milyon takipçiye sahip Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Sulh ceza hâkimliği kararı doğrultusunda kapatılan hesap, platform üzerinde görünmez hale geldi.

Kararın, “kamunun korunması ve genel sağlığın gözetilmesi” gerekçesiyle alındığı belirtilirken, erişim engelinin ardından sosyal medyada konu yeniden geniş yankı uyandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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