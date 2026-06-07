İstanbul Erkek Lisesi'nin Mezuniyet Törenine Protestolar Damga Vurdu
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İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan protesto ve tartışmalar gündeme damga vurdu. Öğrenciler, okul müdürü Hikmet Konar konuşma yaptığı sırada sırtlarını dönerek tepki gösterdi. Protestonun ardından törende gerginlik yükselirken, diploma ve ödül takdimi sırasında yaşanan tepkilerin sürmesi üzerine mezuniyet programı yarıda kesildi.
Törenin iptal edilmesinin ardından okul bahçesinde veliler ile Murat Mücahit Yentür arasında sert tartışma yaşandı. Mezuniyetin sona erdirilmesine tepki gösteren velilerle İl Milli Eğitim Müdürü arasındaki sözlü atışmada tansiyon zaman zaman yükseldi.
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Törendeki tartışma anları kameraya da yansıdı.
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Öğrenciler 10 yıl önce de sırtlarını dönmüşlerdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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