İstanbul Erkek Lisesi'nin Mezuniyet Törenine Protestolar Damga Vurdu

Olayla ilgili dikkat çeken detaylardan biri de benzer bir protestonun yıllar önce de yaşanmış olması oldu. Hikmet Konar’ın 2016 yılında da İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri tarafından sırt dönülerek protesto edildiği hatırlatıldı. Böylece okulda yaşanan son protesto, 10 yıl önceki benzer görüntüleri yeniden gündeme taşıdı.