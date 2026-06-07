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İlginç Meslekle Kazandığı Para Şaşırttı: Enginar Soyarak Ayda 240 Bin TL Kazanıyor

İlginç Meslekle Kazandığı Para Şaşırttı: Enginar Soyarak Ayda 240 Bin TL Kazanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 13:42
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Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasadı yapılan enginarlar, alanında uzman ustaların titiz çalışmasının ardından sofralara ulaşıyor. Sektörde önemli bir yere sahip olan enginar soyma işi ise yüksek kazancıyla dikkat çekiyor.

Uzman bir enginar işçisinin günde yaklaşık bin adet enginar temizleyebildiği belirtilirken, bu alanda çalışan deneyimli ustaların aylık gelirinin en az 240 bin liraya kadar ulaşabildiği ifade ediliyor. Sayıları oldukça az olan bu ustalar, özellikle hasat döneminde yoğun talep görüyor.

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Günlük 8 bin lira kazanıyorlar.

Günlük 8 bin lira kazanıyorlar.

Hasanağa’nda yaklaşık 10 yıldır enginar soyma işiyle uğraşan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, mesleğin detaylarını ve kazancını anlattı.

Normalde pazarcılık yaptığını ancak sezonun başlamasıyla birlikte enginar soyumuna yöneldiğini belirten Nizamsever, yaklaşık 3 ay süren sezonda yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi. Enginar soyma ücretlerinin adet başına 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıktığını ifade eden Nizamsever, sürekli çalıştıkları müşterilere daha uygun fiyat uyguladıklarını dile getirdi.

Günde yaklaşık bin adet enginar soyduğunu belirten Nizamsever, günlük kazancının 8 bin lirayı bulduğunu, aylık gelirinin ise yaklaşık 240 bin liraya ulaştığını söyledi.

Her enginar için bilek 40 kez dönme hareketi yapıyor.

Her enginar için bilek 40 kez dönme hareketi yapıyor.

İbrahim Nizamsever, enginar temizleme işinin dışarıdan kolay görünse de ciddi emek ve ustalık gerektirdiğini söyledi. Bir enginarın tamamen temizlenebilmesi için el ve bileğin yaklaşık 40 kez dönme hareketi yaptığını belirten Nizamsever, işin fiziksel olarak oldukça yorucu olduğunu ifade etti.

Hasanağa’daki çalışmaların yaklaşık bir ay sonra sona ereceğini dile getiren Nizamsever, ardından farklı bölgelerde mesaiye devam ettiklerini ve 3 ay boyunca aralıksız şekilde her gün enginar soyduklarını anlattı.

Üretim verilerine göre Hasanağa Mahallesi’nde yaklaşık 200 dönümlük alanda enginar üretimi yapılıyor. Dönüm başına 400 ila 450 kök bitki bulunduğu belirtilirken, her dönümden en fazla 2 bin adet enginar hasat ediliyor. Bu hesaplamaya göre mahallede toplam yaklaşık 400 bin enginarın soyum işleminden geçtiği ifade ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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