İlginç Meslekle Kazandığı Para Şaşırttı: Enginar Soyarak Ayda 240 Bin TL Kazanıyor
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Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasadı yapılan enginarlar, alanında uzman ustaların titiz çalışmasının ardından sofralara ulaşıyor. Sektörde önemli bir yere sahip olan enginar soyma işi ise yüksek kazancıyla dikkat çekiyor.
Uzman bir enginar işçisinin günde yaklaşık bin adet enginar temizleyebildiği belirtilirken, bu alanda çalışan deneyimli ustaların aylık gelirinin en az 240 bin liraya kadar ulaşabildiği ifade ediliyor. Sayıları oldukça az olan bu ustalar, özellikle hasat döneminde yoğun talep görüyor.
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Günlük 8 bin lira kazanıyorlar.
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Her enginar için bilek 40 kez dönme hareketi yapıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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