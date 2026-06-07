İlginç Meslekle Kazandığı Para Şaşırttı: Enginar Soyarak Ayda 240 Bin TL Kazanıyor

İbrahim Nizamsever, enginar temizleme işinin dışarıdan kolay görünse de ciddi emek ve ustalık gerektirdiğini söyledi. Bir enginarın tamamen temizlenebilmesi için el ve bileğin yaklaşık 40 kez dönme hareketi yaptığını belirten Nizamsever, işin fiziksel olarak oldukça yorucu olduğunu ifade etti.

Hasanağa’daki çalışmaların yaklaşık bir ay sonra sona ereceğini dile getiren Nizamsever, ardından farklı bölgelerde mesaiye devam ettiklerini ve 3 ay boyunca aralıksız şekilde her gün enginar soyduklarını anlattı.

Üretim verilerine göre Hasanağa Mahallesi’nde yaklaşık 200 dönümlük alanda enginar üretimi yapılıyor. Dönüm başına 400 ila 450 kök bitki bulunduğu belirtilirken, her dönümden en fazla 2 bin adet enginar hasat ediliyor. Bu hesaplamaya göre mahallede toplam yaklaşık 400 bin enginarın soyum işleminden geçtiği ifade ediliyor.