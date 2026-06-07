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İstanbul’da Metro Arızalanınca Yolcular Tünelden Yürümek Zorunda Kaldı

İstanbul’da Metro Arızalanınca Yolcular Tünelden Yürümek Zorunda Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 16:32
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İstanbul’da bulunan M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda öğle saatlerinde yaşanan arıza sonrasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Metrodaki yolcular metro tünellerinden yürüyerek durağa ulaşabildi.

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İstanbul’da her gün binlerce kişinin kullandığı metro hattında arıza meydana geldi.

İstanbul’da her gün binlerce kişinin kullandığı metro hattında arıza meydana geldi.

M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda öğle saatlerinde Veysel Karani–Akşemsettin İstasyonu’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama oldu.

Hareket edemeyen metrodaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.

Nurtepe İstasyonu’na ulaşmak isteyen bazı yolcuların tünel içinde yürüdükleri anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Öte yandan, Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Veysel Karani–Akşemsettin İstasyonu’ndan aktarmalı olarak yapıldığı duyurulmuştu.

Yolcuların tünellerde yürüdüğü anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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