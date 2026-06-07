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İran’dan İsrail’e Balistik Füzeyle Saldırı: “Vaat Yerine Getirildi”

İran’dan İsrail’e Balistik Füzeyle Saldırı: “Vaat Yerine Getirildi”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 23:36
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İran, ateşkesi ihlal eden ve Lübnan’a adeta bomba yağdıran İsrail’e balistik füzeyle saldırı düzenledi. İran’dan atılan füzelerin ardından İsrail’de birçok kentte hava saldırısı sirenleri çalarken, hava savunma sistemlerinin de çalıştığı görüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail’e füze saldırılarının ardından “Vaat yerine getirildi.” ifadelerini kullandı.

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ABD ile İran arasında barış görüşmeleri sürerken, bu akşam Orta Doğu’da tansiyon yine yükseldi.

ABD ile İran arasında barış görüşmeleri sürerken, bu akşam Orta Doğu’da tansiyon yine yükseldi.

İran, ateşkesi ihlal ederek Lübnan’ı bombalayan İsrail’e balistik füzeler gönderdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi.

Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulması ve isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar durdurulurken, okulların tatil edildiği duyuruldu.

İran’dan fırlatılan füzelerin güzergâhında bulunan Ürdün’de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail’in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

Kısa bir süre önce İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çalmıştı.

“Vaat yerine getirildi”

“Vaat yerine getirildi”

İran’ın füze operasyonlarından sorumlu Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail’e füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Saldırının hemen ardından “Zorba ve diktatörleri kırıp yok eden Allah’ın adıyla.” şeklinde mesaj paylaşan Musevi, bu mesajı alıntılayarak, “Vaat yerine getirildi.” ifadelerini kullandı.

İran’dan İsrail’e yönelik füze saldırılarının gerçekleşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise sosyal medya hesabından İran ve Lübnan bayrağı paylaştı.

İran halkının saldırıyı kutladığı anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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