İran’dan İsrail’e Balistik Füzeyle Saldırı: “Vaat Yerine Getirildi”
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İran, ateşkesi ihlal eden ve Lübnan’a adeta bomba yağdıran İsrail’e balistik füzeyle saldırı düzenledi. İran’dan atılan füzelerin ardından İsrail’de birçok kentte hava saldırısı sirenleri çalarken, hava savunma sistemlerinin de çalıştığı görüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail’e füze saldırılarının ardından “Vaat yerine getirildi.” ifadelerini kullandı.
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ABD ile İran arasında barış görüşmeleri sürerken, bu akşam Orta Doğu’da tansiyon yine yükseldi.
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“Vaat yerine getirildi”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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