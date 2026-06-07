article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Medyumun Kehaneti: Türkiye-ABD Maçında Uzaylılar Futbolcuları Kaçırabilir

etiket Medyumun Kehaneti: Türkiye-ABD Maçında Uzaylılar Futbolcuları Kaçırabilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 22:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada bir medyumun paylaştığı video gündem oldu. Bir rüya gördüğünü söyleyen kadın medyum, Dünya Kupası’nda 26 Haziran’da oynanacak bir maçta uzaylı istilası olacağını ve uzaylıların futbolcuları kaçıracağını iddia etti.

Dünya Kupası’nın 26 Haziran fikstürü ise bizim için oldukça ilginç. O gün A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. O gün diğer maçlar ise Paraguay–Avustralya, NorveçFransa ve Senegal–Irak arasında oynanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brezilyalı ünlü bir medyumun büyük merakla beklenen Dünya Kupası için yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Brezilyalı ünlü bir medyumun büyük merakla beklenen Dünya Kupası için yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Medyum, rüyasında gördüğünü iddia ederek 28 Haziran’da Dünya Kupası’nda oynanacak bir maçta uzaylı istilası olacağını söyledi.

Medyuma göre uzaylılar, 28 Haziran’da oynanacak bir maçta stadyumu basıp futbolcularla birlikte toplam 700 kişiyi kaçıracak. Medyumun çılgın iddiasının Türkiye’yi ilgilendiren kısmı da var.

A Milli Futbol Takımımız, 28 Haziran’da Türkiye saatiyle 05.00’te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Medyumun paylaşımına göre uzaylı riski altında Türkiye’nin maçı da var.

Ayrıca o gün Dünya Kupası’nda Paraguay–Avustralya, NorveçFransa ve Senegal–Irak maçları da oynanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın