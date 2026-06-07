Medyumun Kehaneti: Türkiye-ABD Maçında Uzaylılar Futbolcuları Kaçırabilir
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Sosyal medyada bir medyumun paylaştığı video gündem oldu. Bir rüya gördüğünü söyleyen kadın medyum, Dünya Kupası’nda 26 Haziran’da oynanacak bir maçta uzaylı istilası olacağını ve uzaylıların futbolcuları kaçıracağını iddia etti.
Dünya Kupası’nın 26 Haziran fikstürü ise bizim için oldukça ilginç. O gün A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. O gün diğer maçlar ise Paraguay–Avustralya, Norveç–Fransa ve Senegal–Irak arasında oynanacak.
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Brezilyalı ünlü bir medyumun büyük merakla beklenen Dünya Kupası için yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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