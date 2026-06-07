Medyumun Kehaneti: Türkiye-ABD Maçında Uzaylılar Futbolcuları Kaçırabilir

Sosyal medyada bir medyumun paylaştığı video gündem oldu. Bir rüya gördüğünü söyleyen kadın medyum, Dünya Kupası’nda 26 Haziran’da oynanacak bir maçta uzaylı istilası olacağını ve uzaylıların futbolcuları kaçıracağını iddia etti.

Dünya Kupası’nın 26 Haziran fikstürü ise bizim için oldukça ilginç. O gün A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. O gün diğer maçlar ise Paraguay–Avustralya, Norveç–Fransa ve Senegal–Irak arasında oynanacak.