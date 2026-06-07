8 Yıl Aradan Sonra Yeniden Fenerbahçe Başkanı Seçilen Aziz Yıldırım Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenerbahçe’de tüm taraftarların merakla beklediği başkanlık seçimi sonuçlandı. Rakibi Hakan Safi’ye büyük fark atan Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. Aziz Yıldırım’ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğunu kazanması sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.