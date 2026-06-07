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8 Yıl Aradan Sonra Yeniden Fenerbahçe Başkanı Seçilen Aziz Yıldırım Sosyal Medyada Gündem Oldu

8 Yıl Aradan Sonra Yeniden Fenerbahçe Başkanı Seçilen Aziz Yıldırım Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.06.2026 - 22:21
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Fenerbahçe’de tüm taraftarların merakla beklediği başkanlık seçimi sonuçlandı. Rakibi Hakan Safi’ye büyük fark atan Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. Aziz Yıldırım’ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğunu kazanması sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın kongre kararı alması sonrasında başkanlık seçimi heyecanı başlamıştı.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın kongre kararı alması sonrasında başkanlık seçimi heyecanı başlamıştı.

Seçimli kongrede eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile Ali Koç yönetiminde bulunan Hakan Safi yarıştı. Aziz Yıldırım, rakibine büyük fark atarak yeniden başkan seçildi.

Aziz Yıldırım’ın yıllar sonra yeniden başkanlığa dönüşü sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇

Aziz Yıldırım’ın yıllar sonra yeniden başkanlığa dönüşü sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
twitter.com

'Perez Real başkanı olduğu an Aziz Yıldırım'ın kazanacağını anlamıştık zaten.'

👇

👇
twitter.com

'Fenerbahçe İzmir gibi

Çizgisini hiç bozmuyor…

Tebrikler Aziz Başkan👏👏

Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarı için hayırlı olsun.

Tebrik ederim.'

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twitter.com

'Fenerbahçe Dna'larına ve dinamiklerine geri dönüyor. Bayrakları hazırlayın.'

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twitter.com

'Şimdi verdiğin sözü tutma vakti; Fenerbahçe'yi hasret kaldığı şampiyonluğa kavuştur. Dünkü kongre konuşmanda 'Fenerbahçe'ye borcum var' demiştin, sana güzel bir elveda yakışır Aziz başkan. Umarım başarırsın.'

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twitter.com

'Fenerbahçe seçimlerini üstün bir farkla kazanan Aziz Başkanımızı can-ı gönülden tebrîk ediyor, Fetö'yü en önce çözenlerden, onunla savaşanlardan ve bizimle birlikte onun ğadrine uğrayanlardan ama yılmayıp, baş eğmeyip, zulme karşı direnerek devletimizin dâimâ yanında duran kıymetli başkanımıza kalan ömründe sağlık, sıhhat ve âfiyet ile sevdikleriyle beraber yaşamasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ediyorum.

Aziz Başkanım! Sen ismin gibi dâimâ azîz olasın.'

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👇
twitter.com

'Hosgeldin taymdaki birbirinden garip Yaz Yıldirım açıklama videoları.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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