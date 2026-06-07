8 Yıl Aradan Sonra Yeniden Fenerbahçe Başkanı Seçilen Aziz Yıldırım Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Fenerbahçe’de tüm taraftarların merakla beklediği başkanlık seçimi sonuçlandı. Rakibi Hakan Safi’ye büyük fark atan Aziz Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. Aziz Yıldırım’ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğunu kazanması sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın kongre kararı alması sonrasında başkanlık seçimi heyecanı başlamıştı.
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Aziz Yıldırım’ın yıllar sonra yeniden başkanlığa dönüşü sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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