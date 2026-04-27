article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Kaymakam Muharrem Eligül Görevden Alındı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2026 - 21:48

Ankara’nın Ayaş ilçesinde düzenlenen 23 Nisan etkinliğiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrası Muharrem Eligül gündeme geldi.

Kaymakam Eligül’ün, etkinliğe CHP mensuplarının alınmadığı yönündeki iddialarla birlikte sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görevden alınan Eligül’ün yeni görev yeri olarak Edirne Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne atandığı ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Besmeleli açıklamayla gündeme gelmişti.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamaları sırasında yaşanan bir iddia kamuoyunda tartışma yarattı. Belediye basın sorumlusunun kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı öne sürülmüştü.

Söz konusu gelişmenin ardından Muharrem Eligül’ün sosyal medya hesabından Türkçe ve Arapça “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesini içeren bir paylaşım yaptığı belirlendi. Yaşananlar sonrası Ankara Valiliği tarafından Eligül hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Umut Akdoğan'la polemik yaşadı.

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muharrem Eligül’ü gündemde tutacaklarını belirterek sert ifadeler kullandı.

Akdoğan paylaşımında, “Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta.” sözlerine yer verdi.

Bu açıklamaya yanıt veren Eligül ise Akdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi ve CHP milletvekiline yönelik “Kes lan!” ifadesini kullandı.

Eligül'ün paylaşımı kısa sürede silinirken Kaymakamlık hesabından da bu tweete yönlendirme yapıldığı görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın