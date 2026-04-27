Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Kaymakam Muharrem Eligül Görevden Alındı

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muharrem Eligül’ü gündemde tutacaklarını belirterek sert ifadeler kullandı.

Akdoğan paylaşımında, “Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta.” sözlerine yer verdi.

Bu açıklamaya yanıt veren Eligül ise Akdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi ve CHP milletvekiline yönelik “Kes lan!” ifadesini kullandı.