Tepki Çeken Paylaşımını Silen Kaymakama Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 18:47

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası gündem olmuştu. Kaymakam Muharrem Eligül, hem Türkçe hem Arapça 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek bir mesaj paylaştı. Mesajı kısa süre sonra silen Eligül hakkında Ankara Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

"Fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı?"

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarına belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddia edildi. 

İddiaların ardından kaymakam Muharrem Eligül, X hesabından bir mesaj yayımladı. 

Eligül, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı?'

Ayaş Belediyesi ise olayın ardından şu açıklamayı yaptı:

“Çocuklarımızın birbirinden güzel 23 Nisan gösterilerini sizlerle paylaşamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sınırlı sayıda fotoğraf paylaşabildiğimiz için öncelikle bayramın hediye edildiği çocuklarımızdan ve velilerden özür diliyoruz.”

Paylaşım yapan kaymakam, tepkilerin ardından mesajını sildi.

Tartışmaların ardından Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, 'Bismillahirrahmanirrahim' yazılı bir paylaşım yaptı ve şu ifadelere yer verdi:

“Aziz ve Muhterem Ayaşlı Hemşehrilerim Ayaş Belediyesi'nin resmi hesaplarından ve bunun üzerine bazı basın organlarından paylaşılan !Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır' haberiyle ilgili zorunlu açıklama Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. 

Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı Ancak, mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla, kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, Şehrin Emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkiya gibi dükkan mühürletmek bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir. Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir. Hz. Peygamerimizin mujdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tiynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdulillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah'ın rahmet ve selameti üzerinize olsun.”

Soruşturma başlatıldı.

Ankara Valiliği bir paylaşım yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu:

'Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
