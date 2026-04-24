AKP'li Oya Eronat'ın Gülistan Doku İçin Söylediği Tepki Çeken Sözler Yeniden Gündem Oldu
Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ardından yürütülen ve uzun süre ilerleme kaydedemeyen soruşturma dosyası, 6 yıl sonra yeniden hareketlendi. Geçtiğimiz hafta dosyada önemli gelişmeler yaşanırken, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklandığı belirtildi.
Soruşturmada, Doku’nun öldürülmesi, cesedinin gizlenmesi ve olayın örtbas edilmesi iddialarıyla ilgili devlet ve kolluk gücü imkânlarının kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor. Gelişmelerin ardından geçmiş yıllarda yetkililer ve bazı vekillerin yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Soru önergelerine tek cevap Soylu'dan geldi. Soylu, Vali Tuncay Sonel'i savundu.
Oya Eronat, "Aşk intiharı" diyerek konuyu kapatmaya çalışmıştı.
Eronat, HDP'lileri suçlayarak "Belki dağa kaçırdınız" demişti.
