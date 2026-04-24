article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKP'li Oya Eronat'ın Gülistan Doku İçin Söylediği Tepki Çeken Sözler Yeniden Gündem Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 18:16

Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ardından yürütülen ve uzun süre ilerleme kaydedemeyen soruşturma dosyası, 6 yıl sonra yeniden hareketlendi. Geçtiğimiz hafta dosyada önemli gelişmeler yaşanırken, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmada, Doku’nun öldürülmesi, cesedinin gizlenmesi ve olayın örtbas edilmesi iddialarıyla ilgili devlet ve kolluk gücü imkânlarının kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor. Gelişmelerin ardından geçmiş yıllarda yetkililer ve bazı vekillerin yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Soru önergelerine tek cevap Soylu'dan geldi. Soylu, Vali Tuncay Sonel'i savundu.

Gülistan Doku dosyası, HDP, CHP, TİP ve EMEP milletvekilleri tarafından 78 kez Genel Kurul’da, 16 kez komisyonlarda olmak üzere toplam 94 kez Meclis gündemine taşındı.

Muhalefet tarafından dönemin Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltilen 32 soru önergesinin yanıtlanmadığı belirtildi.

Sadece Süleyman Soylu’ya yöneltilen bir soru önergesine yanıt verildiği, Soylu’nun ise burada “Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yaptığı ifade edildi.

Oya Eronat, "Aşk intiharı" diyerek konuyu kapatmaya çalışmıştı.

Soruşturmanın Meclis gündemine taşındığı oturumlarda ise iktidar kanadından gelen tepkiler dikkat çekti. 1 Temmuz 2020’de konuyu TBMM Genel Kurulu’nun gündemine taşıyan HDP’li vekillere dönemin AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat “Yeter artık. Her aşk intiharını burada mı konuşacağız? Her intihar, her aşk intiharı bu yerin gündemi değildir” diye çıkışmıştı.

Eronat, HDP'lileri suçlayarak "Belki dağa kaçırdınız" demişti.

Oya Eronat, yine aynı oturumda Gülistan Doku davasının baş şüphelisi Zaynal Abakarov’un ifadesinin alınması gerektiğini söyleyen HDP’li vekillere karşı “Belki de siz yaptırdınız. Dağa götürmüş olabilirsiniz” şeklinde konuşmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın