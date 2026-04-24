AKP'li Oya Eronat'ın Gülistan Doku İçin Söylediği Tepki Çeken Sözler Yeniden Gündem Oldu

Gülistan Doku dosyası, HDP, CHP, TİP ve EMEP milletvekilleri tarafından 78 kez Genel Kurul’da, 16 kez komisyonlarda olmak üzere toplam 94 kez Meclis gündemine taşındı.

Muhalefet tarafından dönemin Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltilen 32 soru önergesinin yanıtlanmadığı belirtildi.

Sadece Süleyman Soylu’ya yöneltilen bir soru önergesine yanıt verildiği, Soylu’nun ise burada “Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yaptığı ifade edildi.