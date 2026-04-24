Sezonu Kapattığı Açıklanan Arda Güler Dünya Kupası'nda Forma Giyebilecek mi?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 17:57

Arda Güler, Real Madrid’de yaşadığı sakatlık sonrası biceps femoris kasında problem tespit edildi. Milli takımla birlikte Dünya Kupası’na katılımı konusunda endişe oluşurken, gelen açıklamalar oyuncunun turnuvada forma giyebileceğini gösterdi.

Sakatlığı Real Madrid açıklamıştı.

Arda Güler’in sağlık durumuna ilişkin Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, yapılan tetkiklerin ardından oyuncunun sağ bacağının arka üst kısmındaki biceps femoris kas grubunda sakatlık tespit edildiği ve iyileşme sürecine göre durumunun takip edileceği belirtildi.

Yaşanan sakatlık, Arda Güler’in 2026 FIFA Dünya Kupası’nda milli takımla yer alıp alamayacağı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Arda, Dünya Kupası'na yetişecek.

Arda Güler’in sakatlığı sonrası durumu merak edilirken, Avrupa futbol kulisinden yaptığı paylaşımlarla bilinen İtalyan gazeteci Fabrizio Romano konuyla ilgili açıklama yaptı.

Romano şunları yazdı: 

'Arda Güler Dünya Kupası’na kadar hazır ve forma giyebilecek durumda olacak. Yaşadığı sakatlık, Türkiye Milli Takımı’ndaki yerini etkilemeyecek.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
