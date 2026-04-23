Chelsea'den Bir Teknik Direktöre Daha Piyango: 4 Aya 24 Milyon Sterlin

Chelsea cephesinde, Liam Rosenior dönemine dair eleştiriler giderek sertleşti. BBC Sport’a konuşan kaynaklara göre, liderlik toplantıları Rosenior’un otoritesini kaybetmesiyle birlikte giderek daha sessiz ve etkisiz hale geldi.

Soyunma odasında ciddiyetin zayıfladığı, bazı oyuncuların teknik direktöre “yedek öğretmen” lakabını taktığı iddia edildi. Wesley Fofana’nın Manchester United maçının ardından antrenör James Walker ile tokalaşmaması gibi görüntülerin de teknik ekibe olan saygının azaldığına işaret ettiği öne sürüldü.

Öte yandan UEFA Champions League kapsamındaki Paris Saint-Germain maçları ve Brighton & Hove Albion karşılaşması öncesinde ilk 11 bilgilerinin sık sık basına sızması yönetimi rahatsız etti. Sızıntıların kaynağına dair iddialarda Marc Cucurella’nın berberi gibi sıra dışı bir isim de gündeme geldi.