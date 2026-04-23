Chelsea'den Bir Teknik Direktöre Daha Piyango: 4 Aya 24 Milyon Sterlin

Chelsea'den Bir Teknik Direktöre Daha Piyango: 4 Aya 24 Milyon Sterlin

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 18:10

Chelsea’de Enzo Maresca’nın yerine büyük beklentilerle göreve başlayan Liam Rosenior, yalnızca 4 ay görevde kalabildi.

41 yaşındaki teknik adamın döneminde 23 maçta 10 yenilgi alınması ve soyunma odasında otoritenin zayıfladığına yönelik iddialar, ayrılık kararını beraberinde getirdi.

5,5 yıllık imza attı 4 ay çalıştı.

5,5 yıllık imza attı 4 ay çalıştı.

Chelsea ile beş buçuk yıllık sözleşme imzalamasının üzerinden yalnızca dört ay geçmişken Liam Rosenior’un Stamford Bridge macerası beklenmedik şekilde sona erdi.

Ocak ayında Enzo Maresca’nın yerine göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam, çıktığı 23 maçta 10 mağlubiyet alınmasının ardından görevden alındı. Kulübün Rosenior’a 24 milyon sterlin tazminat ödeyeceği açıklandı.

Daha önce Fransa’da RC Strasbourg’u sekiz yıl aradan sonra Avrupa kupalarına taşıyarak ve “göze hoş gelen futbol” anlayışıyla dikkat çekerek büyük bir itibar kazanan Rosenior’un Chelsea’deki hızlı düşüşü ise futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Son 114 yılın en kötü istatistiği...

Son 114 yılın en kötü istatistiği...

Chelsea’de Liam Rosenior’un görev süresi, salı gecesi alınan Brighton & Hove Albion mağlubiyetinin ardından oyuncularını kamuoyu önünde eleştirmesinden sadece 24 saat sonra sona erdi.

Genel olarak futbolcularını korumaya çalışan Rosenior’un, Mart ayında Newcastle United maçında oyuncuların hakem Paul Tierney etrafında toplandığı “takım toplantısı” benzeri olay ve sonrasında gelen gol atamadan alınan beş maçlık mağlubiyet serisi, sürecin kırılma noktası oldu.

Bu kötü seri, kulüp tarihindeki en zayıf dönemlerden biri olarak değerlendirilirken, bazı kaynaklara göre Chelsea için son 114 yılın en kötü performans istatistiği olarak kayıtlara geçti.

"Yedek öğretmen" lakabı takmışlar.

"Yedek öğretmen" lakabı takmışlar.

Chelsea cephesinde, Liam Rosenior dönemine dair eleştiriler giderek sertleşti. BBC Sport’a konuşan kaynaklara göre, liderlik toplantıları Rosenior’un otoritesini kaybetmesiyle birlikte giderek daha sessiz ve etkisiz hale geldi.

Soyunma odasında ciddiyetin zayıfladığı, bazı oyuncuların teknik direktöre “yedek öğretmen” lakabını taktığı iddia edildi. Wesley Fofana’nın Manchester United maçının ardından antrenör James Walker ile tokalaşmaması gibi görüntülerin de teknik ekibe olan saygının azaldığına işaret ettiği öne sürüldü.

Öte yandan UEFA Champions League kapsamındaki Paris Saint-Germain maçları ve Brighton & Hove Albion karşılaşması öncesinde ilk 11 bilgilerinin sık sık basına sızması yönetimi rahatsız etti. Sızıntıların kaynağına dair iddialarda Marc Cucurella’nın berberi gibi sıra dışı bir isim de gündeme geldi.

Fahiş taktiksel hatalar mı yaptı?

Fahiş taktiksel hatalar mı yaptı?

Chelsea’de yalnızca yönetimsel değil, taktiksel tercihler de ciddi şekilde tartışma konusu oldu. UEFA Champions League’de Paris Saint-Germain karşısında toplamda 8-2’lik ağır bir mağlubiyet alınırken, Liam Rosenior’un aşırı hücuma dayalı oyun planının rakip tarafından kolayca cezalandırıldığı ifade edildi.

Genç stoper Mamadou Sarr’ın sağ bekte görevlendirilmesi ve Moises Caicedo’nun orta sahada tek pivot olarak bırakılması, takımın dengesini bozduğu gerekçesiyle eleştirilerin merkezine yerleşti.

Buna ek olarak Trevoh Chalobah, Cole Palmer ve Reece James gibi önemli oyuncuların sakatlıkları da kadro istikrarını tamamen ortadan kaldırarak süreci daha da zorlaştırdı.

Peki Chelsea için sıradaki kurban kim?

Peki Chelsea için sıradaki kurban kim?

Chelsea, yaşadığı zorluklara rağmen Avrupa futbolunun en çekici teknik direktör destinasyonlarından biri olarak görülmeye devam ediyor.

Aday listesinde ilk sırada Marco Silva yer alıyor. Fulham’daki başarılı performansı, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve menajeri Jorge Mendes’in kulüp yönetimiyle yakın ilişkileri bu ihtimali güçlendiriyor.

Diğer adaylar arasında ise dikkat çeken isimler bulunuyor: Xabi Alonso, Real Madrid sonrası dönem için en güçlü “hayal aday” olarak gösteriliyor. Edin Terzić, Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali deneyimi sayesinde listede yer alırken; Cesc Fàbregas, Como 1907’daki çıkışıyla sürpriz aday olarak öne çıkıyor.

Andoni Iraola ise AFC Bournemouth’tan ayrılmasının ardından gündeme gelirken, istikrar arayışında olduğu için sürece temkinli yaklaşıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
