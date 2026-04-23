article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Macaristan'da Seçimi Kaybeden Orban'ın Damadı"Kaybeder" Diyerek Finansal Pozisyon Almış

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 16:38

Macaristan’da Viktor Orbán’ın seçimleri kaybedebileceğine yönelik en çarpıcı finansal hamlelerden biri, damadı István Tiborcz’un kontrolündeki yapıyla ilişkili bir fondan geldi. Bloomberg’in aktardığına göre söz konusu fon, seçim öncesi yaptığı yatırımlarla piyasalardaki yükselişten önemli kazanç elde etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kazanacağına en yakınları bile inanmamış.

Macaristan’da Viktor Orbán’ın iktidarı kaybedebileceğine yönelik en dikkat çekici finansal hamlelerden biri, ailesine yakın bir çevreden geldi. Bloomberg’in aktardığına göre, Orbán’ın damadı István Tiborcz ile bağlantılı bir varlık yönetim fonu, seçim öncesinde liderin kaybına oynayan pozisyonlar alarak bu stratejiden kazanç sağladı.

Equilor Asset Management adlı fonun, seçim öncesinde devlet tahvilleri ve yerel hisselerde ağırlığını artırdığı; muhalefetteki Tisza Partisi’nin zaferiyle birlikte Macar varlıklarında görülen yükselişten faydalandığı belirtildi.

Rakibin kazanacağına inandılar.

Fonun yatırım direktörü Attila Szabó, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Tisza Partisi’nin açık farkla kazanmasını öngördüklerini ve portföylerini bu beklentiye göre şekillendirdiklerini belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından Macar piyasalarında güçlü bir ralli yaşandı. BUX Endeksi rekor seviyelere çıkarken, 10 yıllık tahvil faizleri 2024’ten bu yana en düşük düzeye geriledi. Bu yükselişte, yeni yönetimin Avrupa Birliği ile ilişkileri iyileştireceği ve euroya geçiş sürecini hızlandıracağı beklentileri etkili oldu.

Fon damadın şirketiyle bağlantılı çıktı.

Fonun mülkiyet yapısının tam anlamıyla şeffaf olmadığı, ancak Equilor grubunun, Viktor Orbán’ın damadı István Tiborcz’un kontrolündeki şirketlerle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Equilor Investment adlı aracı kurumun da Tiborcz’un sahip olduğu holding yapısıyla ilişkili olduğu ve aynı ofisleri kullandıkları belirtiliyor.

Tiborcz, Orbán’ın uzun süren iktidarı boyunca hızla büyüyen iş ağıyla öne çıkarken; bankacılıktan turizme kadar pek çok sektörde yatırımlar gerçekleştirdi. Forbes verilerine göre yaklaşık 700 milyon dolarlık servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alıyor.

İş dünyası yeni döneme hazırlanıyor.

Bloomberg’e göre, Viktor Orbán’ın 16 yıllık iktidarının ardından Macar iş dünyasında yeni döneme ilişkin beklentiler güç kazanıyor. Uzmanlar, son yıllarda girişimciler ve finans çevrelerinde artan belirsizlik ve güvensizliğin, seçim sonuçlarıyla birlikte yerini temkinli bir iyimserliğe bıraktığını ifade ediyor.

Yeni yönetimin euroya geçiş sürecine daha sıcak yaklaşması ve Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden güçlendirme hedefi, uluslararası yatırımcılar açısından da pozitif bir hikâye olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın