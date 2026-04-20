Bir Sendika Üyelerinin İstifasını Önlemek İçin Termos Vaadinde Bulundu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 22:08

Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, istifa eden üyelerini yeniden bünyesine katmak için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Sendika, geri dönen üyelere termos hediye edeceğini duyurdu.

Daha önce valiz dağıtımıyla gündeme gelen sendika, bu kez termos kampanyası için son başvuru tarihini 13 Mayıs olarak açıkladı.

İstifasını geri alan termos kazanacak.

Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, istifa eden üyelerini yeniden kazanmak amacıyla yeni bir kampanya duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, istifasını geri alan üyelere termos hediye edileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sendikamızdan 14 Nisan itibarıyla istifa eden üyelerimizden, istifa dilekçelerinden feragat ettiklerine dair 13 Mayıs 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 1.9 litre termos hediye edilecektir.'

Daha önce de valiz dağıtmışlar.

Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası, istifadan geri dönüş sürecine ilişkin kampanyasında süreyi güncelledi. İlk duyuruda 10 Mayıs 2026 olarak belirtilen feragat başvuru tarihi, daha sonra yapılan açıklamayla 13 Mayıs 2026’ya uzatıldı.

Kampanya kapsamında geri dönen üyelere verileceği belirtilen termosun piyasa değerinin yaklaşık 2 bin 500 lira civarında olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan sendikanın geçtiğimiz yıl da üyelerden toplanan aidatlarla valiz dağıtımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
