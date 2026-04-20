İstanbul'da Alarm Verildi: Zehirli Tırtıl Hem Canlıları Hem Ormanları Tehdit Ediyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 20:30

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde orman ekosistemi için ciddi tehdit oluşturan “çam kese tırtılı” şehir merkezine kadar yayılmaya başladı.

Uzmanlar, özellikle mart ve nisan aylarında toprağa inen bu türün taşıdığı zehirli tüylerin insanlarda yoğun alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini, hayvanlarda ise ağız içi hasar ve solunum yollarında ciddi tıkanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Genişleyen yayılım, bölgede hem çevresel hem de sağlık açısından endişe oluşturuyor.

Kaynak - Cumhuriyet

Ciddi risk barındırıyor.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kaydedilen görüntüler, doğadaki bir tehdidin kent merkezine kadar ilerlediğini ortaya koydu.

Çam ağaçlarının iğne yapraklarıyla beslenerek orman ekosistemine zarar veren çam kese tırtılı, mart ve nisan aylarında ağaçlardan inip toprağa doğru hareket etmeye başladı. Birbirini takip ederek uzun bir hat oluşturan bu canlılar, hem insanlar hem de evcil hayvanlar açısından risk oluşturmasıyla dikkat çekiyor.

Hayvanlarda dil çürümesine neden oluyor.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, çam kese tırtıllarının üzerindeki mikroskobik tüylerin (setaların) güçlü alerjik etkiye sahip olduğunu belirtti.

Özellikle meraklı kedi ve köpeklerin ciddi risk altında olduğuna dikkat çeken Çetin, hayvanların bu tırtıllarla temas edebildiğini ve ağız yoluyla temas durumunda ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini ifade etti. Dilde şişme, doku hasarı ve solunum yollarında tıkanma gibi durumların hayati tehlike oluşturabileceğini vurgulayan uzman, vatandaşların evcil hayvanlarını bu tür alanlardan uzak tutmaları gerektiğini söyledi.

İnsanlar içi tehlikesi büyük, avcı böcekler sahaya sürüldü.

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, çam kese tırtıllarına ait mikroskobik tüylerin yalnızca doğrudan temasla değil, rüzgârla havaya karışarak da risk oluşturabildiğini belirterek özellikle piknik yapan vatandaşları uyardı.

Uzman, çam ağaçlarının altında geçirilen zamanlarda havaya yayılan bu alerjen tüylerin şiddetli kaşıntı, ciltte döküntü ve tahriş gibi reaksiyonlara yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü ve belediyeler, türle mücadelede kimyasal yöntemler yerine biyolojik kontrol yöntemlerine yönelmiş durumda. Laboratuvar ortamında çoğaltılan ve çam kese tırtıllarının doğal avcılarından olan Calosoma türleri doğaya salınarak popülasyonun dengelenmesi hedefleniyor.

Uzmanlar ayrıca tek bir çam kese tırtılı yuvasında yüzlerce larva bulunabildiğini hatırlatarak, özellikle okul bahçeleri, parklar ve mesire alanlarında mücadele çalışmalarının yoğunlaştırıldığını vurguluyor.

Asla dokunmayın.

Çam ağaçlarında ipeksi beyaz keseler ya da sıra halinde toprağa inen tırtıllar fark edilmesi durumunda dikkatli olunması gerekiyor.

Uzmanların uyarılarına göre:

  • Bu tür oluşumlara kesinlikle temas edilmemeli.

  • Evcil hayvanlar hızla bölgeden uzaklaştırılmalı.

  • Durum, ilgili Orman Genel Müdürlüğü birimlerine veya belediyelere bildirilerek müdahale talep edilmeli.

Bu önlemler, hem insan sağlığını hem de hayvanların güvenliğini korumak açısından önem taşıyor.

category/test-white Test
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
