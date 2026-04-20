İstanbul'da Alarm Verildi: Zehirli Tırtıl Hem Canlıları Hem Ormanları Tehdit Ediyor

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, çam kese tırtıllarına ait mikroskobik tüylerin yalnızca doğrudan temasla değil, rüzgârla havaya karışarak da risk oluşturabildiğini belirterek özellikle piknik yapan vatandaşları uyardı.

Uzman, çam ağaçlarının altında geçirilen zamanlarda havaya yayılan bu alerjen tüylerin şiddetli kaşıntı, ciltte döküntü ve tahriş gibi reaksiyonlara yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü ve belediyeler, türle mücadelede kimyasal yöntemler yerine biyolojik kontrol yöntemlerine yönelmiş durumda. Laboratuvar ortamında çoğaltılan ve çam kese tırtıllarının doğal avcılarından olan Calosoma türleri doğaya salınarak popülasyonun dengelenmesi hedefleniyor.

Uzmanlar ayrıca tek bir çam kese tırtılı yuvasında yüzlerce larva bulunabildiğini hatırlatarak, özellikle okul bahçeleri, parklar ve mesire alanlarında mücadele çalışmalarının yoğunlaştırıldığını vurguluyor.