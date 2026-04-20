Gülistan Doku Davasında Kayıtları Sildiği İddia Edilen Başhekim de Tutuklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 18:38

Gülistan Doku'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı

Dava sürecinde tutuklamalar devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz cumartesi gecesi eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında yeni bir isim daha cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku’ya ait hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Tunceli Adliyesi’ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
