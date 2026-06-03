article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Dua Lipa'nın Evlenmesinden Yazın Kötü Yanlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dua Lipa'nın Evlenmesinden Yazın Kötü Yanlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2026 - 17:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım kimler şakalarıyla güldürürken etkileşime doymuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!

Tasarım budur!

Tasarım budur!

Devam edelim.

Devam edelim.

Çevre edinmek iyidir.

Çevre edinmek iyidir.

Biraz da uluslararası mizah...

Biraz da uluslararası mizah...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yanıt verse ne yazardı acaba?

Yanıt verse ne yazardı acaba?

Hadi bakalım...

Hadi bakalım...

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın