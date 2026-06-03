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Yurt Dışında Klozet Kapaklarının "U" Şeklinde Olmasının 4 Mantıklı Nedeni Varmış

Yurt Dışında Klozet Kapaklarının "U" Şeklinde Olmasının 4 Mantıklı Nedeni Varmış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 17:19
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Yurt dışına, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edenlerin dikkatini çeken en garip detaylardan biri U şeklindeki halka açık tuvaletlerdir. Evlerimizde görmeye alışkın olduğumuz yuvarlak klozet kapaklarının aksine, buralarda önü açık  klozet kapakları kullanılır.

İlk bakışta sadece tasarımsal bir farklılık gibi görünen bu durumun arkasında aslında katı yasal zorunluluklar, hijyen kuralları ve hatta hırsızlık önlemleri yatıyor. 

Gelin anlatalım...

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesisat yönetmelikleri, bu tasarımı tamamen zorunlu kılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesisat yönetmelikleri, bu tasarımı tamamen zorunlu kılıyor.

Yönetmeliğe göre, evler hariç tüm halka açık alanlardaki tuvaletlerin önü açık 'U' şeklinde olması gerekiyor.

Bu kural yeni de değil; ilk olarak 1955 yılında Amerikan Standart Ulusal Tesisat Koduna, ardından da 1973 yılında Tekdüzen Tesisat Koduna resmi olarak dahil edilmiş durumda.

Neden "U" Şekli?

Neden "U" Şekli?

1. Maksimum Hijyen ve Temas Engeli

'U' şeklindeki kapakların tasarımındaki en büyük öncelik hijyendir. Önü açık olan bu kapaklar, kullanıcıların cinsel organlarının kapağa temas etmesini engellemek için bir boşluk (nefes alma alanı) yaratır. Ayrıca idrarın kapağın ön kısmına sıçrayabileceği yüzeyi ortadan kaldırarak daha temiz bir kullanım sunar.

2. Kadınlar İçin Kolaylık

2. Kadınlar İçin Kolaylık

Uluslararası Tesisat ve Mekanik Görevlileri Birliğine göre, önü açık klozet kapaklarının tasarlanmasındaki büyük amaçlardan biri de kadınların tuvalet sonrası silinme işlemini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

3. Çalınma Riskini Azaltıyor!

3. Çalınma Riskini Azaltıyor!

Halka açık tuvaletlerin tasarımı ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış Birleşik Krallık merkezli Healthmatic şirketinin genel müdürü Roger Barry, şaşırtıcı bir gerçeğe dikkat çekiyor: Hırsızlık. 

Barry, bunun büyük bir sorun olduğunu ve 'U' şeklindeki kapakların çalınma olasılığının standart kapaklara göre çok daha düşük olduğunu belirtiyor.

4. Maliyet Avantajı

4. Maliyet Avantajı

Son olarak, işin ekonomik bir boyutu da var. 'U' şeklinde tasarlanan klozet kapaklarının ön kısmı boş olduğu için üretimde daha az malzeme kullanılır. Bu durum işletmeler için çok daha ekonomik bir çözüm sunar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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