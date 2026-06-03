Yurt Dışında Klozet Kapaklarının "U" Şeklinde Olmasının 4 Mantıklı Nedeni Varmış
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Yurt dışına, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edenlerin dikkatini çeken en garip detaylardan biri U şeklindeki halka açık tuvaletlerdir. Evlerimizde görmeye alışkın olduğumuz yuvarlak klozet kapaklarının aksine, buralarda önü açık klozet kapakları kullanılır.
İlk bakışta sadece tasarımsal bir farklılık gibi görünen bu durumun arkasında aslında katı yasal zorunluluklar, hijyen kuralları ve hatta hırsızlık önlemleri yatıyor.
Gelin anlatalım...
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesisat yönetmelikleri, bu tasarımı tamamen zorunlu kılıyor.
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Neden "U" Şekli?
2. Kadınlar İçin Kolaylık
3. Çalınma Riskini Azaltıyor!
4. Maliyet Avantajı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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