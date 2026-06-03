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Elektrik Faturasını Düşürmek İçin Dondurucuya 1 Tane Pet Şişe Atın Çağrısı Yapıldı

Elektrik Faturasını Düşürmek İçin Dondurucuya 1 Tane Pet Şişe Atın Çağrısı Yapıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
03.06.2026 - 16:12
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Artan enerji maliyetleri karşısında bütçesini korumak isteyen vatandaşlar için paha biçilmez bir tasarruf yöntemi ortaya çıktı. Evlerimizde 7/24 aralıksız çalışan ve en çok elektrik tüketen cihazların başında gelen buzdolapları için uzmanlar, tek bir pet şişeyle faturayı hafifletmenin formülünü açıkladı.

Dondurucunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bu son derece basit, zahmetsiz ve neredeyse sıfır maliyetli yöntem, cüzdanınızı rahatlatmaya geliyor.

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Birçoğumuz dondurucu bölmesindeki boş alanların zararsız olduğunu düşünürüz.

Birçoğumuz dondurucu bölmesindeki boş alanların zararsız olduğunu düşünürüz.

Oysa tamamen doldurulmamış bir dondurucuda hava sirkülasyonu (dolaşımı) ciddi oranda artar. İçerideki hava dolaşımı yükseldikçe, buzdolabının motoru sıcaklığı sabit tutabilmek için daha fazla enerji harcamak zorunda kalır.

İşte bu noktada devreye su şişeleri giriyor:

İşte bu noktada devreye su şişeleri giriyor:

  • Dondurucudaki boş alanlara yerleştirilen su şişeleri, gereksiz hava dolaşımını engeller.

  • Dolu bir dondurucu soğukluğu çok daha iyi korur. Bu sayede motorun sürekli ve yüksek güçte çalışmasını sınırlandırarak enerji tüketimini doğrudan düşürür.

  • Olası bir elektrik kesintisinde bu donmuş şişeler 'soğuk akümülatörü' görevi görür. Sıcaklığı uzun süre sabit tutarak gıdalarınızın bozulma süresini uzatır ve elektrik geldiğinde dolabın yeniden soğumak için aşırı enerji israf etmesini önler.

Bu zekice yöntemi uygularken buzdolabınıza zarar vermemek için şu basit adımları izlemeniz yeterli:

Bu zekice yöntemi uygularken buzdolabınıza zarar vermemek için şu basit adımları izlemeniz yeterli:

  • Suyun donarken genleştiğini unutmayın. Bu yüzden pet şişeleri tamamen doldurmak yerine, dörtte üçü (3/4) oranında suyla doldurun.

  • Hazırladığınız şişeleri dondurucunuzdaki boş alanlara, yiyeceklerin arasına ve çevresine serpiştirin. (Büyük şişelerin sığmadığı kalan küçük boşluklar için buz kalıpları veya küçük şişeler de kullanabilirsiniz).

  • Dondurucunun buzunu çözmek veya temizlemek istediğinizde şişeleri dışarı alın, temizlik bittikten ve dolap yeniden çalıştıktan sonra yerlerine geri koyun.

Dondurucuda biriken buzlar yalıtkan görevi görerek dolabın soğukluğu korumasını zorlaştırır ve elektrik tüketimini artırır.

Dondurucuda biriken buzlar yalıtkan görevi görerek dolabın soğukluğu korumasını zorlaştırır ve elektrik tüketimini artırır.

Bunu önlemek için alüminyum folyodan bir top yapıp dondurucu bölmelerine yerleştirebilirsiniz. Metal malzeme soğuğun daha iyi yayılmasına yardımcı olurken buz oluşumunu yavaşlatır. Daha az buzlanma, hem zaman alan buz çözme zahmetini azaltır hem de faturanızı düşürür.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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