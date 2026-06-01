article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Koli Bandıyla Tabela Yaptı, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu: Dev Markalar Onun Peşinde

Koli Bandıyla Tabela Yaptı, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu: Dev Markalar Onun Peşinde

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 16:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Japonya’nın en çok talep gören ve tasarımları için yarışılan grafik tasarımcılarından biri, ne dünyaca ünlü bir akademisyen ne de milyarlık ajansların başında duran popüler bir isim. O, Tokyo’daki bir tren istasyonunda gece vardiyasında çalışan, parlak sarı tulumu ve gözlükleriyle mütevazı bir hayat süren 72 yaşındaki güvenlik görevlisi Shuetsu Sato.

Sato'nun sadece koli bandı kullanarak başladığı bu hobi, bugün Nike ve Nintendo gibi dünya devlerinin peşinden koştuğu, ödüllü bir tasarım ekolüne dönüştü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey 2004 yılında, Tokyo’nun en kalabalık ulaşım ağlarından biri olan Shinjuku İstasyonu’nun büyük tadilatı sırasında başladı.

Her şey 2004 yılında, Tokyo’nun en kalabalık ulaşım ağlarından biri olan Shinjuku İstasyonu’nun büyük tadilatı sırasında başladı.

İstasyonun labirenti andıran karmaşık yollarında yönünü kaybeden binlerce yolcuya yardım etmekle görevlendirilen Sato, kimsenin aklına gelmeyecek pratik bir çözüm üretti. Elindeki koli bantlarını kesip yapıştırarak istasyon duvarlarına yönlendirme tabelaları yapmaya başladı.

Yolcuların hayatını kolaylaştıran bu yaratıcı yöntem istasyon şefinin de dikkatini çekti ve Sato'dan daha fazla tabela yapması istendi. 'Kimse bir güvenlik görevlisinden tabela yapmasını istemez, bu yüzden biri istediğinde elimden gelenin en iyisini yapmaktan başka çarem yoktu' diyen Sato, farkında olmadan hayatını değiştirecek bir sanat akımının temelini atıyordu.

Sato’nun tabelaları arttıkça, sokak sanatını ve tipografiyi takip eden dikkatli gözler bu sıra dışı tarzı fark etti.

Sato’nun tabelaları arttıkça, sokak sanatını ve tipografiyi takip eden dikkatli gözler bu sıra dışı tarzı fark etti.

Yolcuların gözünü yormaması ve rahatsızlık hissi vermemesi için harflerin kenarlarını yuvarlatarak geliştirdiği bu benzersiz yazı stili, bugün tasarım dünyasında mucidinin adıyla, yani 'Shuetsu-tai' olarak anılıyor.

Bu özgün tarz, geçtiğimiz yıl usta tasarımcıya Japonya Tabela Tasarım Derneği'nin platin ödülünü kazandırdı. Bu başarının ardından Japonya’nın dört bir yanından film afişleri ve müze tabelaları için teklif yağmaya başladı.

Sato'nun ünü kısa sürede kurumsal devlerin de radarına girdi. Nintendo ve Suntory gibi markalarla çalışan usta vizyoner, son olarak spor giyim devi Nike ile dev bir iş birliğine imza attı.

Sato'nun ünü kısa sürede kurumsal devlerin de radarına girdi. Nintendo ve Suntory gibi markalarla çalışan usta vizyoner, son olarak spor giyim devi Nike ile dev bir iş birliğine imza attı.

Nike'ın Shinjuku'da açılan yeni mağazası için logo tasarlayan ünlü grafik tasarımcı Shun Sasaki, ilham kaynağını şu sözlerle anlatıyor: 'Shinjuku’yu çağrıştıran bir logo istendiğinde aklına gelen ilk isim Sato oldu. Onun havalı, güçlü yazı stili ve yaratma konusundaki inanılmaz tutkusu beni derinden etkiledi.

Eserlerinin dünya çapında popülerlik kazanmasına ve dev markalarla çalışmasına rağmen Shuetsu Sato, saf bir sanatçı ruhuyla hareket ediyor. Bazen tasarım yapmaya o kadar dalıyor ki yemek yemeyi ve uyumayı bile unutuyor. En şaşırtıcı olanı ise, tasarımları için hiçbir zaman sabit bir ücret talep etmemesi.

Çalışırken sadece yemek ve ulaşım masraflarının karşılanmasını, bir de tasarımlarında sadece koli bandı kullanılmasına izin verilmesini şart koşuyor. Gerisini ise müşterilerinin insafına bırakıyor.

Emeğinin karşılığında aldığı ilk ödülleri gülerek anlatan Sato, 'Shinjuku’daki işim için istasyon şefinden bir teşekkür belgesi ve bir şampuan seti almıştım. Başka bir istasyon şefi ise bana yeni çoraplar hediye etti. Buna gülmeden edemedim... Ama benim için bu sadece bir eğlence. İnsanları mutlu ettiği sürece, bana gerçekten yetecek tek şey bu' diyerek başarının maddiyatta değil, tutkuda saklı olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın