Koli Bandıyla Tabela Yaptı, Dünya Çapında Şöhrete Kavuştu: Dev Markalar Onun Peşinde

Nike'ın Shinjuku'da açılan yeni mağazası için logo tasarlayan ünlü grafik tasarımcı Shun Sasaki, ilham kaynağını şu sözlerle anlatıyor: 'Shinjuku’yu çağrıştıran bir logo istendiğinde aklına gelen ilk isim Sato oldu. Onun havalı, güçlü yazı stili ve yaratma konusundaki inanılmaz tutkusu beni derinden etkiledi.

Eserlerinin dünya çapında popülerlik kazanmasına ve dev markalarla çalışmasına rağmen Shuetsu Sato, saf bir sanatçı ruhuyla hareket ediyor. Bazen tasarım yapmaya o kadar dalıyor ki yemek yemeyi ve uyumayı bile unutuyor. En şaşırtıcı olanı ise, tasarımları için hiçbir zaman sabit bir ücret talep etmemesi.

Çalışırken sadece yemek ve ulaşım masraflarının karşılanmasını, bir de tasarımlarında sadece koli bandı kullanılmasına izin verilmesini şart koşuyor. Gerisini ise müşterilerinin insafına bırakıyor.

Emeğinin karşılığında aldığı ilk ödülleri gülerek anlatan Sato, 'Shinjuku’daki işim için istasyon şefinden bir teşekkür belgesi ve bir şampuan seti almıştım. Başka bir istasyon şefi ise bana yeni çoraplar hediye etti. Buna gülmeden edemedim... Ama benim için bu sadece bir eğlence. İnsanları mutlu ettiği sürece, bana gerçekten yetecek tek şey bu' diyerek başarının maddiyatta değil, tutkuda saklı olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyor.