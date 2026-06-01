article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Opta'nın 'Süper Bilgisayar'ı Hesapladı: Türkiye’nin Dünya Kupası Kazanma İhtimali Kaç?

Opta'nın 'Süper Bilgisayar'ı Hesapladı: Türkiye’nin Dünya Kupası Kazanma İhtimali Kaç?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2026 - 17:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Opta, “süper bilgisayarla” yaptığı Dünya Kupası kazanma simülasyonlarında İspanya’yı yüzde 16,1’lik oranla kupayı kazanma şansı en yüksek takım olarak gösterdi. İspanya’yı yakın farkla Fransa, İngiltere ve Arjantin takip etti.

Yıllar sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan Milli Takımımız ise yüzde 0,9 ihtimalle kupayı kazanma olasılığı bulunan 21. takım oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Kupası’nın yeni formatıyla oynanmasına artık sayılı günler kaldı.

Dünya Kupası’nın yeni formatıyla oynanmasına artık sayılı günler kaldı.

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası’nda bu yıl ilk kez 48 takım mücadele edecek. Opta, 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’nın favorisi olarak İspanya’yı gösterdi.

Opta’nın “süper bilgisayar” yardımıyla yaptığı bin simülasyonda İspanya’nın kupayı kazanma ihtimali yüzde 16,1 çıktı. İspanya’yı yüzde 13 ihtimalle Fransa, yüzde 11,2 ihtimalle İngiltere ve yüzde 10,4 ihtimalle son şampiyon Arjantin takip etti.

Türkiye’nin kupayı kazanma ihtimali sadece yüzde 0,9

Türkiye’nin kupayı kazanma ihtimali sadece yüzde 0,9

A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti. Grup aşamasında ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak Türkiye’nin çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 16,9, yarı final ihtimali yüzde 7, final ihtimali yüzde 2,6 ve kupayı kazanma ihtimali ise yüzde 0,9 olarak hesaplandı.

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın