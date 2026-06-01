Opta'nın 'Süper Bilgisayar'ı Hesapladı: Türkiye’nin Dünya Kupası Kazanma İhtimali Kaç?

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası’nda bu yıl ilk kez 48 takım mücadele edecek. Opta, 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’nın favorisi olarak İspanya’yı gösterdi.

Opta’nın “süper bilgisayar” yardımıyla yaptığı bin simülasyonda İspanya’nın kupayı kazanma ihtimali yüzde 16,1 çıktı. İspanya’yı yüzde 13 ihtimalle Fransa, yüzde 11,2 ihtimalle İngiltere ve yüzde 10,4 ihtimalle son şampiyon Arjantin takip etti.