Ekvador’da Oynanan Bir Maçta Sakatlık İçin Sahaya Giren Taşıma Aracı Başka Bir Futbolcuya Çarptı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.06.2026 - 11:07
Ekvador’da oynanan bir maçta yeşil sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Serie B Ligi'nde El Nacional ile LDU Portoviejo arasında oynanan maçta, sakatlanan oyuncuyu saha dışına taşımaya çalışan araç başka bir futbolcuya çarptı. Yaşanan “kaza” sonrasında deplasman ekibi araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Futbolcuya aracın çarpması ve yaşananlar

Karşılaşmayı Portoviejo tek golle kazandı.

Ekvador Serie B Ligi’nde oynanan maça yaşanan kaza damga vurdu. Portoviejo oyuncusu Edison Caicedo’ya yeşil sahalarda bir aracın çarpması ve konuk takımın bunu zaman geçirmek için kullanması sosyal medyada da gündem oldu. Mücadeleyi Portoviejo, Gonzalez’in golüyle 1-0 galip tamamladı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
