Nijerya Teknik Direktörü’nün “Osimhen Kulüp Değiştirecek” Açıklaması Kafaları Karıştırdı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.05.2026 - 16:39
Victor Osimhen, ülkesi Nijerya’nın oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya çağrılmış ancak kamp kadrosuna alınmamıştı. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen’in neden kadroda yer almadığına ilişkin soruya, “Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor.” yanıtını verdi.

Osimhen’e yakınlığıyla bilinen Buchi Laba ise yıldız futbolcunun herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığını ve Chelle’nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Galatasaray’ın son iki sezondaki şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Osimhen hakkında yapılan açıklamalar, transfer geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

3 Haziran’da Polonya ile Varşova’da, 10 Haziran’da ise Portekiz ile Leiria’da karşılaşacak olan Nijerya Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna Osimhen de davet edilmişti.

Teknik direktör Chelle, Osimhen’in yokluğu hakkında yaptığı açıklamada, Nijeryalı golcünün şu anda kulüp geleceğine odaklandığını ve bu nedenle maçlara çıkabilecek en uygun seviyede olmadığını belirtti.

Chelle, “Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve yüzde 100 performans göstermezse bu iyi olmaz.” ifadelerini kullandı.

Osimhen’e yakınlığı ile bilinen Buchi Laba ise iddiaları yalanladı.

'Süper Kartallar (Super Eagles) Teknik Direktörü Eric Chelle'in, Victor Osimhen'in muhtemel kulüp değişikliğiyle ilgili açıklamasına açıklık getirmek gerekirse:

Çok net ifade etmek gerekir ki, Victor Osimhen şu anda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor ve masada herhangi bir teklif de bulunmuyor. Bu durum, gerçek durumu yansıtmaktan ziyade Süper Kartallar teknik direktörünün bir iletişim hatasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Victor Osimhen, Galatasaray'a ancak kulüp kendisinin ayrılmasını isterse ayrılacağını, kendisinin bir transfer için bastırmadığını bildirdi. Şu an itibarıyla kendisi hâlâ İstanbul'da bulunuyor.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
