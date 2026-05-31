Nijerya Teknik Direktörü’nün “Osimhen Kulüp Değiştirecek” Açıklaması Kafaları Karıştırdı

3 Haziran’da Polonya ile Varşova’da, 10 Haziran’da ise Portekiz ile Leiria’da karşılaşacak olan Nijerya Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna Osimhen de davet edilmişti.

Teknik direktör Chelle, Osimhen’in yokluğu hakkında yaptığı açıklamada, Nijeryalı golcünün şu anda kulüp geleceğine odaklandığını ve bu nedenle maçlara çıkabilecek en uygun seviyede olmadığını belirtti.

Chelle, “Victor Osimhen kulüp değiştirmek üzere olması nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu yüzden evde kalmasını tercih ederim çünkü eğer oynarsa ve yüzde 100 performans göstermezse bu iyi olmaz.” ifadelerini kullandı.