Haberler
Spor
Futbol
Arsenal’i Penaltılarla Mağlup Eden PSG, Üst Üste İkinci Kez Şampiyonlar Ligi’ni Kazanmayı Başardı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.05.2026 - 22:01
Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam final heyecanı yaşandı. Fransız ekibi PSG, İngiliz Arsenal’i normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçta penaltılarla 4-3 yenerek üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başardı.

Devler Ligi’nde sezonun şampiyonu belli oldu.

PSG, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanan mücadelede Arsenal karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Fransız ekibi, 65. dakikada Dembele’nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. PSG, penaltılarda rakibini 4-3 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa’nın en büyük kupasının sahibi oldu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
