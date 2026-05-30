Gaziantep’te Liseli 4 Öğrenci NASA’nın Düzenlediği Büyük Yarışmada Finale Kaldı

Takım kaptanı Gülce Erayman, yarışmalara katılmaktan ve başarılı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Erayman, şöyle konuştu:

'Bize NASA onaylı sertifikalar, madalyalar ve Artemis heykeli verecekler. Aynı zamanda belirli burs fonları da dağıtacaklar. Yurt dışındaki ve Türkiye’deki üniversiteler için referans mektupları sağlayacaklar. Bir yıllık çalışma sürecinde sürekli iletişim hâlindeydik. Dördümüz okula gelip birlikte çalışıyor, boş zamanlarımızda ve akşamları Zoom üzerinden görüşerek çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Konuları eşit şekilde paylaşarak ve birbirimizden haberdar olarak çalışmalarımızı yürüttük.'

Erayman, yeni projelerle farklı yarışmalara katılmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

'Bundan sonraki süreçte, eğer birinci olursak bu yarışmaya tekrar devam edebiliriz. Aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelerden başvuru davetleri alıyoruz ve onlara da başvuruyoruz. Bu bir yıllık sürecin ardından uluslararası ve ulusal yarışmalara katılmaya devam edeceğiz. TÜBİTAK ve NASA’nın düzenlediği bazı yarışmalarda da yer alacağız.'

Okul müdürü Gaffari Bayram da öğrencilerin projeyi kendilerine anlattığında çok beğendiklerini ve başından beri destek verdiklerini söyledi.