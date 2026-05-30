Gaziantep’te Liseli 4 Öğrenci NASA’nın Düzenlediği Büyük Yarışmada Finale Kaldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.05.2026 - 22:32
Gaziantep’te özel bir lisede eğitim gören dört 11. sınıf öğrencisinin hazırladığı proje, NASA tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'nda (International Space Settlement Design Competition) 'Venüs’e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı' projesiyle 175 ülke arasından finale kaldı.

"Adadan NASA’ya" topluluğunun üyeleri büyük başarı elde etti.

Topluluğun üyeleri Gülce Erayman, Fatma Önkol, Ceylin Erayman ve Benan Özcan, NASA’nın yarışmasında önemli bir başarıya imza attı.

Topluluk ilk olarak Ağustos 2025’te NASA Uzay Merkezi Yarışması’na (NASA Space Apps Challenge) katıldı.

Yarışmada 3 milyon proje arasından 18 yaş altı katılımcılar olarak yüzde 1’lik dilime giren öğrenciler, 'Galactic Problem Solver' ve 'Future Project' unvanlarını aldı.

Elde ettikleri başarıların ardından Kasım 2025’te düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması’na (International Space Settlement Design Competition) davet edilen öğrenciler, 'Venüs’e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı' projesiyle 175 ülkeden takımların katıldığı yarışmada ilk dört takım arasına girdi.

Uluslararası öğrencilerin de yer aldığı 12 kişilik karma takıma katılan öğrenciler, Temmuz 2026’da ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenecek finalde Türkiye’yi temsil edecek.

Topluluk üyelerinin hedefleri büyük.

Takım kaptanı Gülce Erayman, yarışmalara katılmaktan ve başarılı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Erayman, şöyle konuştu:

'Bize NASA onaylı sertifikalar, madalyalar ve Artemis heykeli verecekler. Aynı zamanda belirli burs fonları da dağıtacaklar. Yurt dışındaki ve Türkiye’deki üniversiteler için referans mektupları sağlayacaklar. Bir yıllık çalışma sürecinde sürekli iletişim hâlindeydik. Dördümüz okula gelip birlikte çalışıyor, boş zamanlarımızda ve akşamları Zoom üzerinden görüşerek çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Konuları eşit şekilde paylaşarak ve birbirimizden haberdar olarak çalışmalarımızı yürüttük.'

Erayman, yeni projelerle farklı yarışmalara katılmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

'Bundan sonraki süreçte, eğer birinci olursak bu yarışmaya tekrar devam edebiliriz. Aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelerden başvuru davetleri alıyoruz ve onlara da başvuruyoruz. Bu bir yıllık sürecin ardından uluslararası ve ulusal yarışmalara katılmaya devam edeceğiz. TÜBİTAK ve NASA’nın düzenlediği bazı yarışmalarda da yer alacağız.'

Okul müdürü Gaffari Bayram da öğrencilerin projeyi kendilerine anlattığında çok beğendiklerini ve başından beri destek verdiklerini söyledi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
